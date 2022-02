Sénégal: CAN 2021 - " Nous avons une relation père-fils " Aliou Cissé sur sa relation avec Sadio Mané

Au soir du sacre continental du Sénégal lors de la CAN 2021, Aliou Cissé est revenu sur sa relation avec Sadio Mané.

Même si à certains moments c'est un peu tendu entre le sélectionneur des Lions de la Teranga et la star de Liverpool, Aliou Cissé déclare qu'il y a une bonne entente entre Mané et lui. Le technicien sénégalais a même avoué que sa relation avec le meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est semblable à celle d'un père et fils.

" Il y a des temps où nous avions des problèmes. Nous avons une relation père-fils il y a souvent des incompréhensions. Mais Sadio est un compétiteur. Qu'il me dédie ce trophée, c'est une belle chose, car il ne m'a jamais déçu. Il fait tout ce que je lui dis ", a laissé entendre l'entraineur de 45 ans.

Au sujet du pénalty raté lors de la finale par Mané à la 7e minute de jeu, le surnommé El Tactico a affirmé qu'il ne l'a même pas regardé.

" Je n'ai même pas regardé. On m'a dit qu'il avait raté et on est passé à autre chose. On ne peut pas venir en compétition en se disant que l'on doit régler un match en 20 minutes, un match dure 90 minutes ", a-t-il déclaré.