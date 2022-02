Gabon: Lambarène - Formation des artisans élus de la chambre des métiers

Lambaréné, le 5 février 2022 - Dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, les artisans de la ville du Grand-Blanc, élus de la Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat du Gabon, ont bénéficié d'une importante séance de formation sur plusieurs aspects émanant des activités artisanales. Cette session s'est tenue au sein des locaux du gouvernorat de ladite province, où plusieurs artisans se sont enrichi en connaissances techniques dans le domaine. Celle-ci était coordonnée par Rachel Ebaneth, Directrice Générale de la Chambre Nationale des Métiers du Gabon.

En partenariat avec la Chambre des Métiers de Viennes en France, le ministère en charge du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie a initié une session de formation des artisans récemment élus dans plusieurs provinces. L'objectif est de rendre rendre possible les partitions composées collectivement par ces derniers. Dans la Commune de Lambaréné, c'est plus d'une dizaine d'artisans élus qui ont répondu présents à cette session qui a duré plusieurs heures d'affilées.

Pour cette session à Lambaréné, l'on pouvait observer la présence d'une importante délégation composée d'experts français et gabonais, tous dépêchés par la tutelle dans l'optique d'outiller les nouveaux élus et leur permettre de fonctionner de manière hiérarchisée et collective. " L'enjeu de cette formation est d'apporter une contribution technique dans la préparation de leur projet de mandature ", laisse savoir Ismaël Makanga, Chargé d'Etudes à la Direction Générale des Petites et Moyennes Entreprises.

Dans la salle, nombreux d'entre les séminaristes provenaient des localités voisines à la ville du " Grand-Blanc ". A en croire à leur volonté manifeste de s'émouvoir à partir des projets élaborés par la Chambre Nationale des Métiers du Gabon. Du fait de leur statut d'élus de la Chambre des Métiers, ces artisans ont la légitimité de parler au nom de l'ensemble de la communauté artisanale. Ce qui fait de ces derniers les interlocuteurs, entre autre, des pouvoirs publics.

Ce projet du ministère de tutelle n'a d'ailleurs pas laissé l'expert français sans exprimer sa satisfaction : " C'est un très beau projet qui fonctionne remarquablement bien. Mon but est de leur expliquer le fonctionnement d'une chambre de métiers, les contraintes et les avantages ", exprime Ghislain Kleijwegt, Directeur Territorial de la Chambre des Métiers et de l'Artisan de Vienne en France.

Pour rappel, les artisans élus y siègent pour trois années, et ceux-ci dévoileront leurs différents projets de société. Ce projet émanant du ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, qui est une première en Afrique Centrale, est un gros exploit pour le Gabon qui a permis de préparer et installer cette nouvelle forme de métier du pays.