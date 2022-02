Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Ticket à tout prix " d'Alain Guikou

Sorti au cinéma l'an dernier, " Ticket à tout prix " est une comédie ivoirienne vivifiante, drôle et bien rythmée, qui suscite en même temps une réflexion essentielle sur les réalités socio-économiques et politiques en Afrique.

Après "Et si Dieu n'existait pas" en 2012, le réalisateur ivoirien Alain Guikou se dévoile davantage dans son deuxième long-métrage, "Le ticket à tout prix", positivement accueilli à sa sortie en 2021. Dans cette nouvelle production, on retrouve de grandes figures du cinéma et de l'audiovisuel ivoiriens qui apportent ambiance et gaieté à cette comédie d'environ 1h 40 mn : Franck Pycardhy, Athur Longville, Vanessa Patinvoh, Michel Bohiri, Fate Touré, Adrienne Koutouan, Mahoula Kané, Dosso Tiékoumba, Yasmine Reda, Necy N'dri.

Ici, le personnage principal c'est Bony, un jeune ivoirien, licencié en comptabilité, mais comme 70% des jeunes Africains, il est sans emploi et vit dans la précarité avec sa mère. Dans l'attente d'un travail bien rémunéré, il fait de petits boulots sous le regard taquin de son voisinage. Un jour, sa maman lui remet 5000 FCFA pour se procurer une ampoule et des unités, mais Bony se confronte à un problème de monnaie, récurrent en Côte d'Ivoire comme dans la plupart des Etats africains. Pour pallier cette impasse, le jeune homme prend un ticket de loterie pour avoir la monnaie. A sa grande surprise et joie, ce ticket fait de lui l'heureux gagnant d'une super cagnotte d'un milliard. La vie de Bony bascule de façon vertigineuse.

"Le ticket à tout prix" est une comédie bien coquine et fort plaisante qui confronte le conservatisme et la modernité de la société ivoirienne essentiellement dans les domaines de la politique, des mœurs et de l'avenir de la jeunesse. Le chômage, la pauvreté, la quête identitaire, le rêve d'un avenir qui reste à écrire et d'un présent qui se résume à une longue suite de points de suspension et de points d'interrogation interminables, la crise électorale en Afrique... sont entre autres problématiques phares soulevées dans ce film.

Aussi, la mise en scène minutieusement élaborée par l'équipe de production rehausse superbement toute la délicatesse et l'intelligence de cette histoire comme le dévouement et l'implication des comédiens qui convainquent à l'écran tant par leur élégance que par leur spontanéité. Notons qu'Alain Guikou a réalisé plusieurs séries à succès, à l'instar de "Signature", "Brouteurs.com", "Les coups de la vie" avec l'épisode " Yao, le menteur ", "Mélody", "La victoire en chanson".