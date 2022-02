Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Lady Sonia au Congo pour des séances de coaching

La célèbre coach congolaise posera ses valises à Brazzaville et à Pointe-Noire à partir du 4 mars prochain. Dédicace de son nouveau livre, séances de coaching privées et actions sociales font partie des activités qu'animera la coach lors de son séjour de treize jours.

Charismatique, Lady Sonia prêche la bonne parole en enchaînant les tournées en Afrique comme en Europe. La " Oprah Winfrey " congolaise prône un changement de mentalité dans divers domaines de la vie. " Cela fait près de quinze ans que je fais du coaching, c'est une véritable passion, presque un mandat. J'ai ce fardeau pour les personnes qui souffrent. Au vu de mon passé particulièrement, celui de la femme. S'épanouir émotionnellement mais aussi à tous égards, cette passion de voir les vies être transformées réellement m'habite ", disait-elle lors d'une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville.

Mère de six enfants, la coach 2.0, titulaire d'un master en ingénierie commerciale et coach certifié, est classée parmi les cent personnalités les plus influentes d'Afrique. C'est une célébrité sur le continent africain, principalement dans l'univers féminin.

Les vidéos que cette Congolaise poste sur YouTube, Facebook et Instagram totalisent des millions de vues et invitent à l'épanouissement. Ses livres Master class et coaching rencontrent un grand succès sur le continent et dans la diaspora africaine.