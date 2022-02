Congo-Brazzaville: Février - Le mois qui échappe à la règle

Tous les mois de l'année ou presque comprennent entre trente et trente et un jours, mais celui de février, en fonction des années, ne compte que vingt-huit ou vingt-neuf jours. Plus d'une personne voudrait découvrir les raisons de cette particularité.

L'histoire de la civilisation romaine pourrait fournir les éléments de réponse à la particularité du mois de février. A priori, il sied de noter que le calendrier civil dans l'antiquité avait pour base le cycle de la lune. L'année lunaire qui ne comptait que dix mois commençait en mars et se terminait en décembre.

Les choses ont pris une autre tournure sous le règne du monarque romain, Jules césar. Ce dernier, conseillé par son astronome, Sosigène d'Alexandrie, décida d'abandonner le calendrier lunaire au profit du calendrier solaire, c'est-à-dire fondé sur le cycle du soleil. Du point de vue scientifique, son adoption était plus avantageuse. Selon les astronomes de cette époque, ce calendrier permettait non seulement de rallonger l'année civile, mais aussi de favoriser l'équilibre des saisons.

Entre-temps, de façon unilatérale et sans raison valable, Jules César décida de dépouiller le mois de février d'un jour au profit de celui de juillet car le mot juillet est un dérivé du prénom Jules. Pour la première fois, le mois de février se trouve amputé d'un jour pour n'en compter plus que 29.

Par ailleurs, à son ascension au pouvoir, l'empereur Auguste, une autre autorité romaine, emboîta le pas à son prédécesseur. A son tour, il soustrayait à nouveau un jour au mois de février pour finalement l'ajouter au mois qui porte son nom, à savoir août. C'est de cette façon que, du jour au lendemain, février régressa de trente à vingt-huit jours pendant que juillet et août augmentaient de trente à trente et un jours.

La raison d'être du 29 février

Comme on peut le constater, tous les quatre ans, le mois de février compte non pas vingt-huit jours, mais bel et bien vingt-neuf. Scientifiquement parlant, il y a une explication à cette particularité. Il faudrait encore, une fois de plus, revenir à l'adoption du calendrier solaire au détriment du calendrier lunaire.

Pendant la renaissance, les astronomes ont remarqué un décalage entre le cycle solaire et le calendrier civil. En d'autres termes, selon le calendrier, l'année civile compte 365 jours alors que, dans la réalité, la terre effectue sa révolution autour du soleil en 365 jours et un quart. Cela signifie qu'en une année, il se produit un écart de 0,25 jour entre l'année civile et l'année terrestre. Pour corriger cet écart, les astronomes ont suggéré d'ajouter un jour supplémentaire au mois de février, une fois tous les quatre ans. Raison pour laquelle, tous les quatre ans, le mois de février compte vingt-neuf jours.

Rappelons que Jules César était le père spirituel de l'empereur Auguste. Comme on pourrait le constater, les caprices de ces deux imminents personnages de l'histoire ont perturbé la gestion du calendrier civil. Heureusement pour l'humanité que la bravoure et le savoir-faire des astronomes ont essayé de rééquilibrer les choses.