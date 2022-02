Congo-Kinshasa: Vives tensions à Matadi-Kibala/Pelé Bofini Betune - "Plus question de marchés-pirates aux alentours du marché"

Une forte présence policière, a-t-on remarqué, le mardi 8 février 2022 au marché Matadi-Kibala, dans la commune de Mont-Ngafula, pour contraindre les vendeurs de quitter la servitude de la SNEL où ils se sont installés en dehors de l'espace prévu pour le marché. Une pratique qui, selon les autorités, est la cause de plusieurs dégâts. Et, de noter que cette décision survient une semaine après le drame de Matadi-Kibala qui a causé la mort de 25 personnes, dont 23 femmes et 2 hommes.

Selon Pelé Bofini Betune, Administrateur du marché, cette présence policière est une manière de mettre de l'ordre sur la Route Nationale N°1, surtout que les vendeurs ne veulent pas se soumettre aux dispositions arrêtées par les autorités. "Cette situation a assez duré comme ça, et il était temps d'agir", s'est-il exclamé. A l'en croire, cela fait pratiquement un mois qu'il a été demandé aux vendeurs d'intégrer le marché, et surtout de quitter les artères de la Nationale N°1, pourtant, jamais cela n'a été respecté.

Pour faire respecter la fermeture des marchés pirates, la police congolaise a procédé au déguerpissement, ainsi qu'à la fermeture des entrepôts qui permettent l'approvisionnement, situés également le long de la route.

En ce qui concerne l'urgence de la délocalisation et la modernisation du marché, comme il était dit lors de la trente-neuvième réunion du Conseil des Ministres, qui plus est a été présidé par le Chef de l'Etat lui-même, Pelé Bofini affirme que "les travaux vont bientôt débuter, et qu'ils pourront, à terme, avoir un endroit confortable où exercer leur travail". Pour le moment, il demande à tout celui qui veut exercer, "de passer aux bureaux de l'administration du marché, pour une identification en vue d'obtenir un endroit momentané, avant de se rendre au lieu prévu pour leur délocalisation".

Du côté des vendeurs, plus que tout, l'on déplore la manière de procéder de la Police Nationale Congolaise, considérée comme du sabotage. Ils affirment avoir perdu leurs marchandises à cause de la bavure policière dont ils ont été victimes, pendant la descente des agents de l'ordre dans le marché. Pour eux, l'information sur la fermeture du marché n'a pas été suffisamment et clairement communiquée, et que par ailleurs, les sites proposés par les autorités n'ont pas la capacité de les accueillir tous.