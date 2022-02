Congo-Kinshasa: Sûreté de l'Etat, CIJ, CENI,... - Marcel Ngoyi passe au peigne fin les enjeux de l'heure !

Editeur et Directeur général du grand Quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi était l'un des participants de l'émission hebdomadaire de la Radio Okapi pour parler de trois sujets phares qui défraient la chronique de l'actualité en RD. Congo, à savoir : le dossier François Beya sur la sûreté de l'Etat ; l'arrêt de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les réparations de dommages commis par l'armée ougandaise en République Démocratique du Congo ; et enfin, sur la nouvelle feuille de route publiée par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). L'un après l'autre, en véritable leader d'opinion, Marcel Ngoyi a brossé chacun des sujets, tout en faisant un traitement rationnel réaliste des faits.

François Beya : l'arbre qui cache la forêt

Depuis le samedi 5 février 2022, où il a été cueilli chez lui presque manu militari par les agents de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR en abrégé, tout autant que sa genèse, le déroulé du dossier François Beya continue de surprendre par la tournure que prend les événements. Interrogé sur le sujet, Marcel Ngoyi a affirmé que la garde à vue du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité (qui, signalons-le, n'a pas encore été démis de ses fonctions, mais a plutôt été remplacé par un intérimaire pendant le temps de son indisponibilité), est un arbre qui cache la forêt.

Poursuivant son intervention, l'Editeur de La Prospérité constate avec un grand regret ce qu'il qualifie de la " théâtralisation de la scène politique congolaise ", faisant allusion à l'évolution du dossier François Beya, qui quitte la case " indices sérieux de culpabilité " l'accablant en tant qu'individu, et tendant de plus en plus vers une théorie de complot, de conspiration contre l'Etat, c'est-à-dire contre les Institutions du pays, avec des dénonciations dans tous les sens. Il en a donc appelé à l'ANR, qui a la pleine responsabilité de mener les enquêtes sur ce dossier, de faire la lumière là-dessus dans un délai raisonnable, insistant sur le fait que lorsque " l'on évolue dans un monde suspicieux, le travail en pâti", puisque la paranoïa s'emparant des acteurs des Institutions, le construire ensemble est remplacé par la méfiance des uns envers les autres, et c'est toujours la Patrie qui en paie le prix fort.

L'arrêt de la CIJ : la vie humaine vassalisée

Autre sujet occupant l'actualité, l'arrêt de la Cour Internationale de Justice, CIJ en abrégé (dont le siège, à l'instar de la Cour Pénale Internationale (CPI), se trouve également à La Haye), qui a tranché sur le dossier qui opposait la RD. Congo à l'Ouganda. Sur ce dossier, en effet, l'Ouganda était accusé de crimes graves commis par son armée lors de son invasion de la partie Est du pays lors de la seconde guerre du Congo, peu après l'arrivé de Feu Laurent-Désiré Kabila à la tête de l'Etat, soit de 1998 à 2003. Dans sa décision, rendue ce mercredi 9 février 2022, la CIJ ordonne à l'Ouganda de verser une somme de 325 millions de dollars US, dont 225 millions devra servir au dédommagement pour les pertes en vies humaines, 40 millions pour dédommager les biens, et 60 millions pour les dommages en ressources naturelles.

Pour Marcel Ngoyi, l'estimation de cette somme est une banalisation des vies humaines. A considérer le désastre dans lequel l'armée Ougandaise a plongé l'Ituri, où elle s'était installée, tant sur le plan sociétal qu'environnemental, avec le pillage systématique et intensif des ressources naturelles, l'Editeur de La Prospérité affirme, la mort dans l'âme, que le montant est minime, et même dérisoire, surtout qu'étant la plus haute juridiction de l'ONU, sa décision est irrévocable.

Outre la problématique de la somme arrêtée pour les compensations, Marcel Ngoyi a fait part de sa plus grande inquiétude, celle de voir l'Ouganda résister face à la décision de la CIJ, refusant de verser les compassassions d'autant plus que la même armée ougandaise combat aux côtés des FARDC pour l'instauration de la Paix, à l'Est, notamment en Ituri, où elle a commis des crimes il y a vingt années, et que, malgré tout, la CIJ n'ait aucun moyen pragmatique de l'y contraindre. Il a ainsi fustigé la propagande de " la diplomatie agissante ", qui n'agit pas là où l'on attend de lui des actions concrètes, car la RD. Congo ayant réclamée la somme de 11 milliards de dollars US, devraient s'activer à fournir un dossier valablement constitué pour obtenir justice au nom du peuple congolais.

CENI : feuille de route ou diversion ?

Quant à la publication de la feuille de route de la CENI, répertoriant les opérations de cette institution d'appui à la démocratie pour l'organisation des élections à différents niveaux, Marcel Ngoyi s'en tient à la réalité du décor planté : "l'installation vivement contestée des animateurs clés de la CENI a fait naître la méfiance au sein de la classe politique, cela pourrait avoir une incidence sur le travail à faire ".

En tant que leader d'opinion, l'Editeur de La Prospérité déplore l'amateurisme de la classe dirigeante du pays, laquelle ne s'est jamais imprégnée de la philosophie de " gouverner, c'est prévoir ", jugeant d'incompréhensible le fait que la CENI se préoccupe en ce moment d'être financée, alors qu'elle devait déjà s'atteler sur des questions d'ordre pragmatique.

Ramassant au passage la problématique des lois essentielles, entre autres, la loi sur la répartition des sièges qui, elle-même, repose sur l'enrôlement des électeurs en vue du renouvellement du fichier électoral suranné, la loi sur la possibilité pour la diaspora d'être associée ou pas au processus... autant de questions constituant un obstacle à la CENI, puisqu'elle doit, malgré elle, attendre la rentrée parlementaire en mars pour entamer n'importe quelle démarche, alors que le temps qui lui est imparti pour l'organisation des élections ne lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre.

En homme avisé, Marcel Ngoyi, au vu de toutes les contraintes auxquelles est soumises la CENI, considère que la feuille de route présentée par Dénis Kadima est une manière de " jeter la poudre de perlimpinpin aux oreilles des congolais", certifiant que le caractère hésitant de processus que semble entamer Kadima, n'aboutira nullement. Il en a ainsi appelé à la sagesse du Chef de l'Etat, unique Garant du bon fonctionnement des Institutions, de prendre en compte les incertitudes dans lesquelles la CENI place l'opinion, desquelles naissent toutes ces frictions au sein de la société congolaise.

Bref, cette sortie médiatique luminaire made in Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi aura le bénéfice de mettre les points sur les "i" et les barres sur les "T" sur des situations qui nécessitent d'être examinées de plus près pour des solutions idoines.