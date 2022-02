Congo-Kinshasa: 8ème fête du livre - La place et la valeur de la femme au cœur d'un échange dénommé "regards croisés"

La problématique de la place et de la valeur de la femme a été ce mardi 08 février 2022 au cœur d'un échange dénommé " regards croisés ", organisé au siège des éditions Miezi, situé dans la commune de Kasa-Vubu, toujours dans le cycle de la 8ème fête du livre. En présence de plusieurs amoureux de la littérature venus de partout, cette activité a permis non seulement aux intervenants-écrivains du jour notamment, Celena Ngoy et Christian Gombo, de peindre un tableau sur la place de la femme écrivaine dans la sphère littéraire, mais également la valeur de ses œuvres, qui méritent une place de choix, au même titre que celles des hommes.

Prenant la parole, Celena Ngoy, présidente de l'association des jeunes Ecrivains du Congo, a appelé à la non marginalisation des œuvres de la femme qui, à l'en croire, dégagent une émotion équivalente, le tout dépendant d'un lecteur à un autre. "L'écrivain et l'écrivaine sont deux êtres qui ont totalement les mêmes chances dans ce monde et je pense qu'on devrait arrêter de chosifier la femme, ou de la regarder comme un morceau de viande. On peut retrouver la même émotion dans une œuvre d'un homme comme dans celle d'une femme, car cela dépend du ressenti du lecteur ", a-t-elle affirmé, avant de renchérir que dans un même monde, les humains doivent apprendre à s'entraider pour pousser les autres à évoluer, aussi à donner les meilleurs d'eux-mêmes.

Alléchante, la discussion, qui n'a duré que plus au moins trente minutes, entre intervenants écrivains et le public venu assister à cette activité, a permis tant soit peu de poser les uns sur les autres des regards dans toutes les directions en guise de s'enrichir de manière réciproque.

Les activités de cette 8ème fête du livre ne cessent de se succéder dans la ville, depuis son ouverture dans la capitale congolaise. Le samedi dernier, la libraire éphémère installée à l'institut français, dans la commune de Gombe, a présenté la revue lelo, qui regorge dans son escarcelle un grand nombre d'écrivains, auteurs, dessinateurs congolais. Ensuite, une table ronde s'en est suivie sur la question de la littérature, le monde de l'édition, mais également la commercialisation des livres en RDC, avec des auteures écrivains comme, Isabelle Pehourticq, Christian Gombo et Sébastien Gayet.

Une occasion pour Christian Gombo, l'écrivain congolais, de parler de ses propres œuvres. Celui-ci considère son ouvrage, totalement écrit en lingala " Bolingo eza na Buzoba ", en français, l'amour réserve parfois des surprises désagréables, comme le plus abouti sur le plan littéraire.

Il est également auteur de " les fables de Christian Gombo ", livre qui se commercialise bien, tout comme " Maladies textuellement transmissibles ", publié en 2019.

Peu avant, une restitution du projet Mutubuku du collectif Malafi'arts production, autour du livre : " le livre du feu de cecile Benoist ", a eu lieu avec le bédéiste Judith Kaluaji, l'humoriste Jovitha Songwa et le poète Youssef Brahn.

Celui-ci vise notamment, la sensibilisation des enfants en milieu périurbain à la lecture et à l'écriture, ainsi qu'à la contribution de la décentralisation de la fête du livre de Kinshasa.

Pour rappel, vendredi 04 février se poursuivait, à l'institut français de Kinshasa, la 8ème Edition de la fête du livre de Kinshasa, célébration et promotion de la littérature en République Démocratique du Congo. Après Lubumbashi, durant plus d'une semaine, soit du 04 au 12 février, le livre va demeurer au cœur des échanges dans la capitale congolaise, avant de poursuivre sa route vers la ville de Goma, Bukavu, Kisangani jusqu'à Matadi, point de chute de son parcours à travers le territoire national.