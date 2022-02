Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? Pourquoi baille-t-on ?

Bien que très commun et observé chez les hommes comme chez les animaux, le bâillement fait partie des nombreux mystères que l'on ne sait toujours pas expliquer malgré de nombreuses théories. Signe d'ennui, de fatigue, manque d'oxygène dans le sang, méthode de refroidissement du cerveau... , on trouve mille raisons à ce comportement réflexe, sans vraiment savoir avec certitude de quoi il retourne.

Le bâillement est un comportement réflexe du corps. Il correspond à une contraction importante de certains muscles du visage et du diaphragme. Cette même contraction va provoquer une inspiration profonde d'air par le biais de la bouche qui s'ouvre, entraînant un étirement des muscles de la mâchoire et du tronc, puis se terminer par une expiration rapide et profonde ainsi que par une fermeture de la bouche.

Il y a deux types de bâillements : le bâillement spontané qui se produit tout seul, et le bâillement " contagieux " qui a lieu lorsqu'un individu se met à bailler en voyant une autre personne le faire.

Aujourd'hui encore, les scientifiques n'ont pas vraiment de certitudes quant à l'origine exacte du bâillement. Il est souvent considéré comme un signe de fatigue ou d'ennui, mais il apparaît aussi dans d'autres conditions comme au réveil, ou à certains moments de changements internes du corps.

Pendant longtemps, le bâillement a été expliqué par un manque d'oxygène dans l'organisme, notamment en cas d'ennui ou de fatigue, amenant ainsi la personne à respirer plus profondément afin d'apporter plus d'oxygène dans le sang et d'éliminer plus efficacement le dioxyde de carbone.

Certains affirment également que le bâillement permet un étirement des tissus pulmonaires, d'augmenter la fréquence cardiaque, de fléchir les muscles et les articulations, donc de donner un coup de boost à l'organisme.

Le cerveau a, parmi ses nombreuses fonctions, celle de maintenir l'éveil et la vigilance du corps dans certains moments. Or, lorsque la température du cerveau est plus haute disons, l'individu a tendance à se sentir somnolent. D'après Gallup, le fait de bailler provoque une augmentation du flux de sang artériel et un apport au cerveau de sang plus frais, offrant ainsi un refroidissement qui va rendre la personne plus éveillée et alerte. Cette théorie explique, d'ailleurs, aussi pourquoi on baille au réveil.

Quoi qu'il en soit, si vous baillez, c'est que votre corps en a besoin. Donc pas la peine d'essayer de vous retenir. Rien ne vous empêche cependant de faire preuve d'un peu de discrétion si la situation ne se prête pas aux bâillements, comme en réunion de travail, par exemple

Pourquoi le bâillement est-il contagieux ?

On le dit souvent sans vraiment savoir si c'est vrai. Eh bien oui, sachez que le bâillement est en effet contagieux ! Il arrive donc très souvent qu'une personne qui baille entraîne le bâillement de gens se trouvant autour d'elle.

Bien qu'ici aussi aucune théorie n'ait été prouvée de manière certaine, il semblerait que cela fasse appel au principe d'empathie, et que plus vous êtes émotionnellement proche de quelqu'un qui baille, plus vous avez des chances de bailler avec elle.

De plus, contrairement au bâillement spontané qui peut déjà se produire dans le ventre de la maman, le bâillement collectif ne s'observe qu'à partir de la petite enfance. On pense donc qu'il s'agit probablement d'un type de communication sociale spécifique probablement hérité de nos ancêtres préhistoriques.