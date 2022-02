Afrique: La Coupe du monde est nécessaire au développement du football dans les fédérations (observateur)

Douala — La qualification à la Coupe du monde constitue un passage obligé pour toute fédération africaine souhaitant développer son football, a déclaré l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma.

"J'ai toujours dit qu'une fédération africaine qui ne va pas à la Coupe du monde risque d'échouer dans son processus de développement", a dit le président Anouma, qui a qualifié la Côte d'Ivoire aux Coupes du monde 2006 et 2010.

L'ancien patron du football ivoirien estime que "pour investir, faire dans la formation et assurer le développement du football féminin et des jeunes, il est quasi indispensable de se qualifier et d'avoir des retombées financières".

Il affirme à ce sujet qu'il y aura "un véritable manque à gagner" dans son pays qui a échoué à deux éliminatoires de Coupe du monde (2018 et 2022). Il revient, dit-il, à la prochaine fédération ivoirienne de football de "chercher les moyens de compensation et de se projeter sur la prochaine" édition du Mondial.

Il déclare que ce serait une véritable malédiction si la Côte d'Ivoire ne prenait pas part à l'édition 2026 de la Coupe du monde qui regroupera 48 sélections.

Evoquant le tirage au sort pour les barrages du Mondial auquel il a participé en tant que conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football, Jacques Anouma prédit que ce sera du 50-50 entre le Sénégal et l'Egypte.

"Ces deux sélections n'ont pas fait une première partie de Coupe d'Afrique des nations très relevée, surtout pour le Sénégal. Mais, la Coupe du monde est une compétition qui dope les joueurs, les motive particulièrement. Mais, c'est une très belle affiche du football africain", a-t-il commenté.

Il déplore en perspective le fait qu'une des deux stars du football africain, l'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, ne prendra pas part à la Coupe du monde 2022, en dépit du fait que le continent africain a besoin de ces deux footballeurs de très haut niveau.

Le Sénégal et l'Egypte, après une phase de poules en douceur, sont montées en puissance pour se retrouver en finale de la CAN 2021.

Les Pharaons ont éliminé respectivement les Eléphants de Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas du Maroc et le Cameroun.

Le Sénégal a éliminé au second tour le Cap-Vert, la Guinée Equatoriale et le Burina Faso avant de battre l'Egypte aux tirs au but (4-2).

Après 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité 0-0.