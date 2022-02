Sénégal: Abdoulaye Diop magnifie les "réussites mondiales" et "combats épiques" d'Abdoul Aziz Guissé

Dakar — Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a salué dans un communiqué la mémoire du directeur du Patrimoine culturel, Abdoul Aziz Guissé, une figure majeure de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine mondial, dont il a salué les "réussites mondiales" et "les combats les plus épiques" dans ce domaine.

Avec sa disparition, le 4 février dernier, "le Sénégal, l'Afrique et le monde viennent, sans aucun doute, de perdre l'une des figures les plus emblématiques de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine mondial", note-t-il dans un texte d'hommage.

"Le passage d'Aziz à la culture est un long chapelet de bénédictions qui vont du pilotage d'équipements culturels majeurs aux réhabilitations de monuments historiques sans oublier les inscriptions sur les prestigieuses listes du patrimoine mondial", écrit Abdoulaye Diop.

L'inventaire du patrimoine culturel fut "la première tâche à laquelle il s'est attelé, il y a bientôt vingt ans quand le Président Abdoulaye Wade en confia la réalisation au Ministère de la Culture, à la DPC en particulier", souligne le ministre.

Sous sa conduite, la base de données élaborée à cette occasion, "est l'une des plus achevée dans la sous-région et le modèle de fiches d'inventaire" qui va avec "est encore d'une grande actualité", estime le ministre de la Culture et de la Communication.

Il rappelle que ce modèle "vient d'être repris et actualisé par la Commission spéciale chargée de la restitution des collections sénégalaises détenues par les musées occidentaux".

De même, dans le cadre de l'inventaire initié en 2002, le défunt "a parcouru le pays avec les équipes de la DPC, visité sites et monuments, documenté des lieux de mémoire et produit des synthèses qui serviront longtemps encore les praticiens du patrimoine".

"Dans la même lancée, lit-on encore, il a piloté très récemment l'inventaire du patrimoine immatériel de notre pays et réussi à donner à notre " Plat national " le Ceebu Jeen le statut de valeur universelle exceptionnelle".

Abdoulaye Diop cite "deux autres réussites mondiales" à mettre à son actif, à savoir l'inscription du Kankurang comme chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité et le Xooy comme élément représentatif de ce même patrimoine.

"Dans tous ces dossiers, Aziz a joué des rôles déterminants. Mais ce n'est là qu'une entrée en matière. Les combats les plus épiques il les a conduits dans la Convention du Patrimoine mondial, naturel et culturel (1972)", signale-t-il.

Selon lui, Abdoul Aziz Guissé "est intiment associé à l'épopée de notre pays qui a réussi une véritable percée sur cette liste prestigieuse, inscrivant successivement les " Mégalithes de Sénégambie (2006), le Delta du Saloum (2011) et le Pays Bassari (2012)".

"La présence remarquée du Sénégal au Comité du patrimoine mondial est aussi largement associée à lui qui fut un très brillant membre de nos délégations. Il sera aussi un brillant représentant du Sénégal, en qualité d'expert, au Comité du patrimoine immatériel (Convention de 2003)", ajoute-t-il.

Le ministre de la Culture et de la Communication a ensuite évoqué les "nombreuses réalisations dans le cadre de l'aménagement culturel du territoire et de la réhabilitation des monuments historiques", lesquelles comptent également dans le legs laissé par Abdoul Aziz Guissé.

Il cite le pilotage de la réalisation des centres d'interprétations de Bandafassi (Pays Bassari) et Toubacouta (Delta du Saloum), "une réussite qui montre à quel point le patrimoine peut aussi être un acteur du développement local".

S'agissant des réhabilitations pilotées à la Direction du Patrimoine culturel, il rappelle "au hasard quelques-unes parmi les plus emblématiques : le mausolée Abdel Kader Kane, le mausolée Cheikh Anta Diop, le mausolée Kocc Barma Fal, l'église de Carabane, l'église de Ziguinchor et plus récemment la mosquée de Karantaba".

"Ce haut fonctionnaire modèle, serviteur infatigable était, en toute lucidité, le chantre de la promotion, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine mondial qui gardera son souvenir inscrit dans le marbre", résume Abdoulaye Diop, avant de présenter, au nom du président de la République, ses "condoléances les plus émues" à sa famille biologique et à la communauté culturelle nationale et internationale.

Abdoul Aziz Guissé, qui repose désormais à Bambilor (Rufisque), avait remplacé le professeur Hamady Bocoum à la Direction du Patrimoine culturel en 2014.

Il a auparavant servi comme professeur d'histoire et de géographie à Ziguinchor en Casamance, dans la partie méridionale du Sénégal.