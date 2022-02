Tunisie: One Ocean Summit - Najla Bouden accueillie à Brest par le président français, Emmanuel Macron

Tunis — La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en visite, vendredi, à Brest, dans l'ouest de la France, pour participer au sommet "One Ocean Summit" a été accueillie par le président français, Emmanuel Macron, indique un communiqué de la présidence du Gouvernement.

A noter que Najla Bouden est accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

Dans l'objectif de mobiliser la communauté internationale et agir concrètement, pour réduire les pressions sur l'Océan, le Président de la République française a décidé d'organiser du 9 au 11 février 2022, à Brest, un "One Planet Summit" dédié à l'Océan. Ce sommet se tient dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne et est organisé avec le soutien des Nations Unies.

Le "One Ocean Summit" a pour objectif de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale sur les sujets maritimes et de traduire en actions concrètes, la responsabilité partagée sur l'Océan.

Les 9 et 10 février plus d'une trentaine événements, ateliers, forums, rencontres et initiatives ont été organisés en amont, pour mobiliser la "communauté maritime internationale".

Le 11 février, le Président Emmanuel Macron tient une réunion avec un nombre restreint mais déterminé de chefs d'Etat et de gouvernement, de responsables d'institutions multilatérales, de chefs d'entreprises, de décideurs de la société civile prenant des engagements ambitieux. Plusieurs initiatives importantes seront ainsi, lancées à cette occasion, pour la protection des écosystèmes marins et la pêche durable, la lutte contre les pollutions, notamment plastique et la réponse aux effets du changement climatique comme promouvoir une meilleure gouvernance des océans.