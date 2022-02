Maroc: L'intensification de la coordination parlementaire au centre des entretiens de M. Talbi Alami avec la présidente du PE

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a eu récemment un entretien téléphonique avec la présidente du Parlement Européen (PE), Roberta Metsola, axé sur le renforcement du dialogue et des concertations entre les deux institutions parlementaires ainsi que du partenariat euro-marocain.

A cette occasion, les deux parties ont souligné la profondeur des relations d'amitié et de coopération liant le Royaume et l'UE, selon un communiqué de la première Chambre.

Elles ont aussi passé en revue les différentes questions d'intérêt parlementaire commun et les moyens d'intensifier la coordination en la matière, notamment en ce qui concerne la politique européenne de voisinage et les défis communs liés aux questions de la migration, des changements climatiques, des énergies renouvelables, du développement humain, de la sécurité, de la lutte anti-terroriste et de la coopération économique et commerciale.

Sur le plan géostratégique, M. Talbi Alami et Mme Metsola ont aussi évoqué la dimension méditerranéenne et les relations entre l'UE, le Maroc et l'Afrique, dans le cadre de la très haute importance que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde au Continent africain.

Les deux responsables ont, en outre, abordé la dynamisation de l'action de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, qui se veut un véritable mécanisme de dialogue politique permanent et la fédération des efforts des deux institutions parlementaires dans le cadre de l'organisation du prochain Forum parlementaire UE-Afrique, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Pour faire face aux défis de la région méditerranéenne, les deux présidents, également membres du Bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM), ont souligné l'importance de donner davantage de dynamisme aux travaux de l'Assemblée, ce qui requiert une coordination constante et des efforts intenses pour les relever.

Au cours de cet entretien téléphonique, M. Talbi Alami a affirmé à Mme Metsola qu'il présentera, lors de sa prochaine visite au Parlement Européen, les priorités de la présidence marocaine de l'AP-UpM, ainsi que l'état d'avancement de l'élaboration et de la mise en œuvre de la convention de financement du jumelage parlementaire entre la Chambre des Représentants et l'UE.