Algérie: Approvisionnement des marchés durant le Ramadhan - Les produits alimentaires disponibles

Alger — Le Directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani a affirmé la disponibilité en "grandes" quantités des produits alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadhan, ce qui permettra d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des marchés en ce mois sacré.

Une commission interministérielle œuvre actuellement à garantir la disponibilité en quantités suffisantes et à des prix raisonnables de tous les produits de consommation, durant le mois sacré du Ramadhan, a déclaré M. Mokrani dans un entretien accordé à l'APS.

D'importants stocks des produits alimentaires de base sont disponibles en quantités suffisantes jusqu'au mois de juin prochain, ce qui permettra un approvisionnement confortable du marché durant le mois sacré, selon le bilan de l'activité de cette commission.

Pour ce qui est de l'état des stocks, M. Mokrani a fait savoir que les quantités actuellement disponibles de poudre de lait au niveau de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers (ONIL) s'élèvent à 105.000 tonnes.

Les stocks de blé dur s'élèvent à 9.412.604 quintaux contre 21.159.224 quintaux pour le blé tendre.

428 minoteries de blé tendre et 155 minoteries de semoule approvisionnent quotidiennement les marchés en quantités considérables de farine et de semoule, indique le responsable, affirmant l'éventuel recours à l'importation " progressive " pour la régulation du marché en cas de forte demande.

L'état des stocks démontre la disponibilité de 307.272 tonnes de sucre brut (matière première) et 64.643 tonnes de sucre blanc.

Pour l'huile, les quantités disponibles actuellement s'élèvent à 66.705 tonnes d'huile vierge (matière première), soit l'équivalent de 64.703 tonnes d'huile de table, ce qui couvre la consommation des Algériens pour 40 jours.

Il s'agit également de la réception au niveau des ports de 169.300 tonnes d'huile vierge, soit l'équivalent de 162.528 tonnes d'huile de table, une quantité suffisante pour couvrir les besoins du marché pour un trimestre et 12 jours.

Concernant les légumineuses, les chiffres donnés par M. Mokrani indiquent la disponibilité des stocks avec 34.600 quintaux de lentilles, 205.000 quintaux de pois chiches, 2.423 quintaux de haricots secs et 4.664 quintaux de riz.

Ces stocks sont disponibles auprès de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sans compter les quantités importées par les opérateurs privés. L'office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV) dispose d'un stock de 6.000 tonnes d'ail.

Des préparatifs sont en cours pour le programme de stockage de 20.000 tonnes d'oignon.

Le ministère du Commerce travaille en coordination avec le ministère de l'Agriculture pour le stockage de 100.000 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation en prévision du mois de Ramadhan, afin de casser la spéculation illicite durant ce mois sacré.

Pour les viandes, le groupe "Algérienne des viandes rouges" (ALVIAR) s'attèle à mettre en œuvre un programme pour l'importation de 10.000 vaches pour abattage, après avoir effectué une première opération relative à l'importation de 1.000 vaches, a fait savoir M. Mokrani qui a rappelé que le groupe disposait de trois grands abattoirs, savoir à Hassi Bahbah (Djelfa), Ain M'lila (Oum El Bouaghi) et Bougtob (El Bayadh).

De son côté, l'Office national des aliments de bétail (ONAB) prépare un programme spécial de distribution de 10.000 tonnes de viandes blanches au niveau de 72 points de vente durant le mois de Ramadhan, avec possibilité d'étendre ces points de vente à 150 à travers tout le territoire national.

Des marchés spéciaux seront mis en place au niveau de chaque circonscription administrative pour la vente au rabais et les ventes promotionnelles, afin de permettre aux citoyens d'acquérir des marchandises à des prix raisonnables, durant le mois sacré.

Ces marchés seront ouverts 15 jours avant le début du Ramadan et fermés une semaine après Aid El-Fitr.

Dans le cadre de la préparation de ces marchés, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a saisi le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales à l'effet d'orienter les présidents des Assemblées populaires communales (APC) pour s'engager dans cette démarche et affecter les espaces nécessaires. Ces marchés spéciaux verront la participation de tous les offices publics de distribution et de régulation pour vendre leurs produits (légumes, fruits, lait, viandes blanches et rouges...) et des chambres de commerce, ainsi que les associations interprofessionnelles des commerçants.

Afin de lutter contre la spéculation, le ministère du Commerce entend mobiliser plus de 8.000 agents au niveau national pour effectuer des opérations de contrôle diurne et nocturne pendant le mois de Ramadhan, selon le responsable qui a souligné que les congés de tous les agents seront " exceptionnellement " gelés pour assurer leur présence sur le terrain à cette occasion.

Ces agents seront dotés de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment en ce qui concerne la conformité des produits proposés sur le marché.