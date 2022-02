Maroc: Le régime "pourrait tomber avant la fin de cette décennie"

Rabat — L'historien marocain et défenseur des droits de l'Homme, Maati Monjib, a estimé que le régime du Makhzen "pourrait tomber avant la fin de cette décennie" et dénoncé l'espionnage et la répression par Rabat des voix libres dans le Royaume.

Interrogé par le site d'information "Arabi 21" sur le "niveau de stabilité" du régime marocain, Maati Monjib a estimé que les régimes autoritaires, "notamment ceux n'ayant pas de revenus pétroliers importants, sont menacés par l'instabilité".

De l'avis de l'historien, "s'il n'y a pas de véritables réformes démocratiques, ces régimes pourraient tomber avant la fin de cette décennie", soulignant dans ce contexte la "grave détérioration dans le domaine de l'éducation et de la santé, l'augmentation de la corruption et la régression des libertés dans le Royaume".

Evoquant l'espionnage par le Makhzen d'un certain nombre d'opposants et de médias via le programme "Pegasus" de la société israélienne NSO, dont Maati Monjib lui-même a fait l'objet, l'historien a expliqué que "l'espionnage est un crime".