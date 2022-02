Algérie: Boumerdes ambitionne d'être leader national de l'aquaculture

Boumerdes — La wilaya de Boumerdes ambitionne de devenir leader national dans l'aquaculture en mer et en eau douce, grâce à la valorisation et à l'exploitation optimales des potentialités dont elle regorge, selon la direction locale de la pêche et de l'aquaculture (DPA).

Boumerdes compte une vingtaine de sites entre barrages, embouchures d'oueds, outre son littoral, qui sont susceptibles d'accueillir des projets d'investissement en aquaculture et lui permettre d'être leader national en aquaculture.

Les autorités locales encouragent les investisseurs à exploiter ces sites, sélectionnés selon les spécificités de chaque région, pour l'élevage de certaines espèces de poissons connues pour leurs qualités nutritionnelles et qui sont très demandées sur le marché local et national, dont les moules, les crevettes et le tilapia, a indiqué le directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture, Hamza Habbache.

L'élevage de poissons se pratique essentiellement en cages flottantes en mer ou dans des plans et bassins d'eau douce, naturels et artificiels. Pour décrocher la place de leader national en aquaculture,

il est prévu l'entrée en exploitation, début novembre prochain, de cinq projets d'investissement prometteurs spécialisés dans l'aquaculture en cages flottantes, implantées sur le littoral de Cap Djinet et Zemmouri, avec une capacité de production de 1.700 tonnes/an de daurade.

A cela s'ajoutent d'autres projets, dont le plus important sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Etat et un investisseur privé, pour la production de la daurade en cages flottantes sur le littoral de Cap Djinet, et dont l'ensemencement en alevins est prévu en mars prochain, avec une prévision d'atteindre une production de 1.600 tonnes/an.

D'autres projets entreront en exploitation entre 2022 et 2023, dont un projet de conchyliculture (élevage de moules) dans des cages flottantes, dans la région de Sghirate (commune de Thenia), d'une capacité de 120 tonnes/an, et une ferme d'élevage de Tilapia en eau douce à Naciria (120 tonnes/an), a indiqué le directeur de la pêche.

Ces projets pourront assurer, durant leur première phase d'entrée en production, plus de 3000 tonnes/an de différentes espèces de poissons, avec une prévision de multiplication de ce chiffre en fonction de la demande interne, voire même atteindre la capacité d'exporter.

Encourager l'investissement et valoriser le potentiel de la wilaya

En 2021, la DPA de Boumerdes a délivré 12 décisions d'affectation au profit de porteurs de projets d'investissement, alors que l'examen de cinq autres dossiers d'investissement a été reporté en attendant la promulgation de la Loi sur l'investissement, actuellement en cours d'élaboration.

La zone d'activités extra portuaires, à dimension nationale, dédiée exclusivement aux métiers et activités de la pêche et de l'aquaculture de Zemmouri El Bahri (15 km à l'Est de Boumerdes), figure parmi les plus importants atouts que la wilaya œuvre à valoriser et à mettre à la disposition des investisseurs pour ?devenir leader national dans la filière aquacole.

D'une superficie de plus de 20 ha, cette zone d'activités se singularise par son éloignement du centre-ville et sa proximité de nombreux axes routiers d'importance, dont la route du littoral (RN24) reliant Boumerdes à Dellys, outre sa proximité du port de Zemmouri El Bahri (soit seulement 5 km).

Cette zone dispose aussi de tous les aménagements et moyens de travail nécessaires pour attirer le plus grand nombre d'investisseurs, qui, à leur tour, vont contribuer à la création d'un nombre importants de postes d'emplois dans le domaine de la pêche ou des activités annexes.

Sur un autre plan, le secteur œuvre à encourager l'intégration de la pisciculture dans le domaine agricole en aidant et en accompagnant les agriculteurs dans l'ensemencement des bassins d'eau destinés à l'irrigation agricole.

Selon M. Habbache, le secteur vise l'intégration de près de 600 bassins ou retenues collinaires destinés à l'irrigation agricole appartenant à des agriculteurs qui activent dans différentes filières, dans des programmes de pisciculture à travers la wilaya.

Depuis le lancement de cette initiative en 2020, près de 40% des bassins d'irrigation agricole de la wilaya ont été intégrés dans ce programme et ensemencés avec, notamment, plus de 70.000 d'alevins de Tilapia et de carassin, outre 2.000 alevins d'autres poissons.

Près d'une vingtaine de paysans et d'exploitants agricoles ont bénéficié d'aides pour l'ensemencement de leurs bassins d'irrigation agricole avec environ 100.000 alevins, au moment ou un lâcher de 50.000 alevins a été réalisé au niveau d'une ferme d'élevage aquacole en cages flottantes, dans la baie de Zemmouri, à l'Est de Boumerdes.

Les principaux avantages de ces opérations sont la production de poissons à moindre coût, assurer une source de revenu supplémentaire aux agriculteurs (production de poisons) et la valorisation des eaux des bassins d'irrigation concernés par ce programme de pisciculture intégré à l'agriculture. Ces eaux sont ainsi purifiées et enrichies naturellement en fertilisants, ce qui permettra d'améliorer les rendements agricoles.