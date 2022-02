Togo: Akpaki et Kpandja laveront leur linge sale devant la justice

Visiblement l'olympisme togolais et les disciplines qui le composent n'en n'ont que faire du Fair-play. Et pour cause, un différend a pointé du nez depuis quelques jours entre le président du CNO-Togo, Deladem Akpaki, et le président intérimaire de la Fédération Togolaise de Tennis,Koumitcha Kpandja.

Il s'agit selon les courriers échangés ces dernières 72 heures entre les deux responsables et dont, notre rédaction a pu se procurer copie, d'un différend né d'une discussion dont les interprétations divergent selon chacune des parties.

Dans un premier temps, il s'agit d'un courrier du président intérimaire de la FTT qui accuse le président du CNO-Togo de lui faire " injonction de s'aligner obligatoirement derrière la candidature de Mme Essi Djeha car, " instruit par le haut lieu de la faire passer comme présidente de la Fédération Togolaise de Tennis conformément à la nouvelle donne qui consiste à faire la promotion de la femme ", de l'avertir de ce s'il refusait, qu'il dispose " de mécanismes pour ne pas faire aboutir le processus électoral en l'emmenant de report en report jusqu'à épuisement ", enfin, que " par expérience, un candidat dans une fédération a déjà essayé de se présenter malgré les injonctions ", et qu'il a " fait des enveloppes financières aux délégués et ces derniers ont voté contre le candidat en question ".

Et dans la suite du courrier en date du 08 Février 2022, M. Kpandja, fait savoir au récepteur, que tout en n'étant pas contre la promotion de la femme, sa fédération " n'acceptera aucune forme de chantage ni intimidation et encore moins une ingérence du CNO-Togo pour empêcher une candidature au profit d'une autre ", et enfin, " met en garde contre toute tentative de déstabilisation du processus électoral qui démarre le 19 Février et prend fin le 19 Mars 2022 ".

C'est donc un courrier qui n'est pas sans réponse du président du CNO-Togo, Deladem Akpaki, qui y va par quatre constats qui prennent le contre-pied des accusations et autres insinuations contenues dans le courrier de Koumitcha Kpandja. Entre autres, s'il justifie son exigence de ce que les discussions soient entre frères et non sous la casquette de quelque responsable d'institution que ce soit, par le fait de sa réticence d'ailleurs à accorder cette audience et que ce ne fut sur intermédiation d'Essossannèyou N'Dadiya qu'il a finalement cédé à le recevoir de façon informelle, il se dit " surpris " par la tournure des choses, vu qu'il n'a jamais été question d'audience officielle demandée par la FTT.

Ensuite, pour ce qui est du contenu des sujets abordés lors de ces discussions qui ont eu lieu finalement le 03 Février dernier, non pas d'ailleurs au siège du CNO-Togo, il y voit un déphasage total dans le rendu de son interlocuteur, le président intérimaire de la FTT qui aurait d'ailleurs des intentions d'être candidat pour prendre officiellement les commandes de cette fédération dont le premier responsable a dû se retirer à la suite d'une affaire de mœurs le concernant.

" Vous avez fait le choix de colporter des allégations mensongères dont vous seul maitrisez les tenants et aboutissants ", écrit M. Akakpi, qui une nouvelle fois, se dit surpris de ce que M. Kpandja aurait choisi de " faire économie de ses propres propos notamment ceux concernant Madame Essi Djeha qui aurait affiché ses intentions de candidature aux prochaines élections à la FTT ". S'il a dans la suite de son courrier réponse, rappelé que le CNO-TOGO ne " collabore avec les Fédérations nationales sportives olympiques que dans le strict cadre de sa mission et de ses obligations telles que définies dans la Charte Olympique et la loi N°2021-008 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo du 07 Mai 2021 ",

Deladem Akpaki a décidé de saisir " les juridictions compétentes de notre pays pour les allégations mensongères à caractère diffamatoire " qu'il dit orchestrées contre sa personne à travers ce courrier " dont " la copie décharge par le secrétaire administratif du CNO-Togo fait l'objet de nombreux transferts sur les plateformes whatsapp ".

Comme quoi, c'est le début d'un nouveau conflit dans la famille olympique togolaise qui n'en manque pas.