Maroc: Célébration du 19ème anniversaire de l'adoption de la graphie Tifinagh

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a célébré, jeudi à Rabat, le 19è anniversaire de l'adoption de la graphie tifinagh pour écrire l'amazigh.

Cette célébration, organisée sous le thème "Le tifinagh, la graphie officielle pour l'écriture de l'amazigh: bilan et perspectives", a été l'occasion d'apprécier l'adoption de cet alphabet et de dresser un état des lieux des acquis réalisés par l'institut en matière de promotion de la langue amazighe, en général, et de l'alphabet tifinagh en particulier.

Dans une déclaration à la presse, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, a rappelé que l'adoption de l'alphabet tifinagh a eu lieu le 10 février 2003, lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décidé de répondre à l'avis exprimé par le Conseil d'administration de l'institut et soumis à l'appréciation Royale par le recteur de l'institut de l'époque, Mohamed Chafik.

Le tifinagh "a gagné l'approbation de la nation marocaine à travers ses représentants" et il "est devenu une réalité palpable aujourd'hui" à travers l'expérience de l'enseignement de la langue amazighe au primaire et son application dans les études amazighes de l'enseignement supérieur et la presse écrite, s'est-il félicité.

Et de rappeler que l'IRCAM a donné la priorité à la normalisation de la graphie tifinagh car elle est utilisée dans un large espace géographique, ajoutant que l'institut a également œuvré à l'adaptation du tifinagh au système phonétique de la langue amazighe.

A cette occasion, une vidéo a été projetée sur la reconnaissance du tifinagh et son incorporation dans les nouvelles technologies. Ont également été projetées des capsules vidéo de plusieurs chercheurs de l'IRCAM traitant notamment du "Tifnagh dans l'inventaire de la bibliothèque de l'institut", du "Tifnagh dans la créativité littéraire" et de "L'évolution des représentations du Tifinagh".

Intervenant tour à tour, lors de cet événement, plusieurs chercheurs ont mis en avant les importantes avancées qu'a connues l'alphabet tifinagh en termes d'intégration dans les systèmes informatiques, mettant en évidence ses aspects esthétiques dans l'architecture, le tatouage ou encore la gravure sur bois.

Ils ont également mis en avant la forte présence du tifinagh dans la bibliothèque de l'IRCAM comme en témoigne le nombre de références et d'ouvrages, ainsi qu'au niveau du champ visuel public.