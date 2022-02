Maroc: Une entame à la portée du Raja et de la RSB

La compétition africaine se poursuivra ce week-end avec l'entrée en scène du Raja et de la RSB qui aborderont respectivement les matches de la première journée de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération CAF.

En C1, le Raja affrontera, ce samedi à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l'équipe sud-africaine d'Amazulu pour le compte du groupe B. Un match, sifflé par l'Ethiopien Bamlak Tessema, qui s'annonce à la portée des Verts pour qui les choses sérieuses ne devraient commencer que par la suite.

C'est un Raja quasiment au grand complet, excepté le forfait de Fabrice Ngoma, qui disputera cette rencontre, renforcé par trois nouvelles recrues au moment où les six autres n'ont pu être qualifiées et ne pourront donc prendre part à aucun match de l'édition 2022 de la Ligue des champions. Ainsi, seul le gardien de but Marwan Fakhr et les deux Congolais Kabango et Badinga seront de la partie et qui auront à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur baptême sous les couleurs des Verts.

En tout cas, le Raja est tenu de montrer un autre visage et un football où l'efficacité doit primer avant tout face à un adversaire, certes, inconnu du bataillon, mais qui compte dans son tableau de chasse le club congolais du Tout Puissant Mazembe.

A noter que l'autre match de cette poule B opposera, samedi à 17 heures au stade Général Lansana Conté à Conakry, l'équipe guinéenne de Horoya à son homologue algérienne de l'Entente de Sétif, prochain adversaire du Raja.

En Coupe de la Confédération, la RSB accueillera, dimanche à 20 heures au stade municipal de Bekane, l'US.Gendaremerie du Niger, match comptant pour la manche inaugurale du groupe D.

Sur le papier, cette opposition ne devrait pas poser de grands problèmes aux Berkanis, sommés de forcer une victoire d'entrée. Ils doivent garder à l'esprit leurs contre-performances de la saison écoulée, payées d'ailleurs cash : une élimination dès la phase de poules, eux qui restaient sur une finale et une consécration.

Il est vrai que la RSB peine en championnat, en alternant le bon et le moins bon, mais en compétition africaine, elle dispose de tous les atouts, joueurs et coach chevronnés, pour aller encore loin, à commencer par franchir ce cap du groupe 4 où figure deux abonnés, les Tanzaniens de Simba et les Ivoiriens de l'ASEC qui en découdront également dimanche à 14 heures.

Il convient de rappeler que pour les clubs marocains, le bal de la compétition africaine devait être ouvert par la confrontation entre le WAC et Sagrada d'Angola, match de la première journée du groupe D de la Ligue des champions.

Botola Pro D1

Voici le programme de la 17è journée de la Botola Pro D1 de football dont les premiers matches sont prévus aujourd'hui :

Samedi:

16h00 : HUSA-DHJ

18h00 : SCCM-IRT

Dimanche:

16h00: AS FAR-MCO

Mardi 15 février:

16h00: OCK-Raja

18h15: WAC-RCOZ.

... Et Pro D2

Voici le programme de la 19è journée de la Botola

Pro D2 de football (15h30):

Samedi

SM-USMO

RAC-CJBG

KACM-TAS

Dimanche

OD-IZK

JSM-WAF

RCAZ-UTS

Mercredi 16 février :

16h00 : OCS-RSB