Maroc: Convention de partenariat entre l'ASMEX et la chambre de commerce Ouest Canada-Maroc

Une convention-cadre de partenariat a été signée mercredi entre l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et la Chambre de commerce Ouest Canada-Maroc (CCOCM), destinée à promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement entre le Maroc et les provinces de l'Ouest du Canada.

La cérémonie de signature de cette convention, organisée en mode virtuel, a vu la participation de l'ambassadeur de SM le Roi au Canada, Souriya Otmani, du président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, du président de la Chambre de Commerce Ouest du Canada-Maroc, Khalid Lemzouji, et du président du Club ASMEX Maroc-Canada, Abid Kabidi, rapporte la MAP.

L'événement a vu également la participation des membres du Conseil exécutif du conseil d'administration de ladite Chambre, basée à Edmonton en Alberta, et qui couvre aussi la Saskatchewan, la Colombie Britannique, le Manitoba et l'Ontario.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Otmani s'est réjouie de cette initiative "fortement encouragée et facilitée par le Service économique de l'ambassade du Maroc à Ottawa et aussi et surtout en raison du fait que cet important partenariat voit le jour dans le contexte de la célébration cette année, du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume et le Canada".

La diplomate a affirmé qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité pour souligner l'engagement des deux pays en faveur de la consolidation et de la diversification de leurs relations bilatérales économiques au moyen de partenariats renforcés et mutuellement avantageux susceptibles de répondre aux aspirations, attentes et ambitions des opérateurs économiques et institutionnels marocains et canadiens.

La signature de cette Convention qui intervient en période de sortie de crise économique mondiale post-Covid, dénote aussi, indique-t-on, l'intérêt particulier accordé par les présidents de l'ASMEX et de la Chambre de Commerce Ouest Canada-Maroc au potentiel d'affaires et aux opportunités d'investissement qu'offrent le Maroc et les provinces de l'Ouest du Canada, rendant nécessaire l'initiation de partenariats gagnants-gagnants et bénéfiques de nature à renforcer le positionnement et la compétitivité de l'économie marocaine et à mieux faire connaître la qualité et la diversité des produits made in Morocco.

Conformément aux dispositions de cette convention, la Chambre de commerce Ouest Canada-Maroc sera appelée à promouvoir et faciliter le réseautage entre les opérateurs économiques marocains et ceux de l'Ouest du pays nord-américain. Conscient du potentiel énorme dont jouit le Royaume en matière de commerce et d'investissement tant dans la région du Moyen Orient et en Afrique du nord qu'au niveau du continent africain, ce partenariat ASMEX - Chambre de commerce Ouest Canada Maroc vient aussi mettre en exergue le rôle singulier de la plateforme Maroc au niveau international.

Le président de l'ASMEX a ainsi mis l'accent, dans son intervention, sur l'importance de cette convention qui "servira de cadre de coopération renforcée au service d'une diplomatie économique agissante et adaptée au potentiel des échanges commerciaux entre le Maroc et le Canada".

Il a relevé que la convention servira de "support juridique et institutionnel" pour la concrétisation des objectifs communs fixés par l'ASMEX et la Chambre de Commerce Ouest Canada-Maroc en matière de promotion des opportunités commerciales et d'investissement entre le Maroc et les provinces de l'Ouest du Canada, lesquelles offrent un potentiel économique majeur notamment dans les secteurs de l'agro-alimentaire, des ressources minières, du digital, des énergies renouvelables et de l'environnement.

M. Sentissi a enfin plaidé en faveur d'un partenariat technique visant le renforcement des capacités des entreprises marocaines, à même de leur permettre de bénéficier de l'expertise canadienne en matière de formation dans le domaine des exportations et de l'intégration dans les chaînes de valeur internationales.

De son côté, le président de la Chambre de Commerce Ouest du Canada-Maroc a indiqué qu'aux termes de cette convention, l'ASMEX et la Chambre de Commerce seront engagées dans une stratégie "constructive coordonnée et concertée de promotion de l'image de marque du Royaume du Maroc et du potentiel diversifié de son économie dans les provinces de l'Ouest Canadien".

M. Lemjouzi a fait valoir que la Chambre de Commerce Ouest Canada - Maroc "pourra compter pour son action et son développement sur le concours professionnel précieux de points focaux établis dans plusieurs des provinces anglophones de l'Ouest du Canada, telles que l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie Britannique, le Manitoba et l'Ontario, qui seront en mesure de la conseiller, de l'orienter, de l'accompagner dans sa mission de promotion économique et commerciale des produits marocains", a-t-il ajouté.

Ces cinq provinces s'étendent sur une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés, représentent 85% des terres agricoles du Canada et contribuent pour près de 60% à l'économie canadienne. A l'issue de la signature virtuelle de cet accord, les présidents des deux institutions ont convenu de mettre en place un programme de travail pour la mise en œuvre des actions convenues.