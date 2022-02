Ile Maurice: De l'opposition au gouvernement - Adebiro quitte le MMM en pleine opération "Asté Vandé"

Cela peut être qualifié d'un coup de tonnerre sur l'échiquier politique. A peine une dizaine de jours après le recomptage des voix dans la circonscription de Stanley-Rose-Hill, qui a confirmé l'élection d'Ivan Collendavelloo, et surtout quatre jours après avoir vanté les valeurs du militantisme dans une interview chez notre confrère "Week-End", Jenny Adebiro démissionne de toutes les instances du Mouvement militant mauricien.

Dans sa lettre de démission, la pétitionnaire du numéro 19 affirme que ce parti "no longer values its ethics and is not playing its role in the political field". Elle évoque également sa démission forcée comme présidente de l'aile féminine du parti depuis 2020.

Qu'est-ce qui a pu apporter ce changement d'opinion sur son ancien parti en si peu de temps ? Selon un membre influent du MMM, elle aurait été déçue du fait que le MMM a signifié son intention de ne pas contester à nouveau la victoire d'Ivan Collendaveloo. Même si elle n'a rien dit à la réunion du BP, elle a laissé entendre à ses amis qu'elle était déçue par cette attitude.

S'est-elle laissé influencer par Ivan Collendaveloo car depuis le recomptage , le leader du ML a eu des mots élogieux pour Jenny Adebiro ? "Peut-être", a répondu notre interlocuteur.

Le leader du ML estime que Jenny Adebiro a été "lachée" par son parti, car à part Reza Uteem, son avocat, personne d'autre ne serait venu soutenir la candidate battue en cour.

Cette démission a créé une petite secousse au sein du MMM. Tout le monde a été pris par surprise, surtout après l'événement de la semaine dernière. Elle était présente à la réunion du bureau politique qui s'est tenue deux jours après le recomptage. Et ils ont exprimé leur solidarité envers la candidate.

Le secrétaire général du parti, Rajesh Bhagwan, se dit déçu et perplexe après la démission de Jenny Adebiro. "Elle était présente à une réunion du bureau politique deux jours après le recount et à aucun moment elle n'a donné l'impression qu'elle n'était pas sur la même longueur d'onde avec nous. D'ailleurs son interview à Week- End démontre bien qu'elle défendait les valeurs du parti."

Pour Rajesh Bhagwan il y a un "judas" qui passe son temps à débaucher des membres des partis de l'opposition surtout ceux du MMM. "Dès que le MSM entend des négociations entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, ce parti par le biais des agents dont ce "judas" fait le tour des partis de l'opposition pour une opération de débauchage avec des promesses alléchantes. On a vu récemment que quelques membres qui ont quitté le MMM se sont joints au MSM et je ne serai pas surpris si Jenny Adebiro leur emboîte le pas."

Dans le camp du gouvernement, un ministre laisse entendre que l'opposition vole en éclats, surtout depuis que Navin Ramgoolam et Paul Bérenger ont repris leurs discussions relatives à une nouvelle alliance. Nous ne sommes pas en train d'acheter qui que ce soit. Peuton acheter quelqu'un de nos jours ? Au contraire, les gens en ont marre qu'on leur vende des rêves. Ils ont compris que Pravind Jugnauth dispose de tous les leviers pour rassembler ceux qui sont déçus par les dirigeants de l'opposition.

Après son adhésion au MSM

Atma Bumma: "Je suis prêt à servir le pays selon mes compétences"

Atma Bumma, nouvel adhérent du Mouvement socialiste militant (MSM), a, lors d'une conférence de presse hier, soutenu qu'il a décidé de donner un coup de main à Pravind Jugnauth et à son gouvernement car il veut se retrouver parmi les bâtisseurs du pays et non parmi ceux qui inspectent des travaux finis. L'ancien membre du Mouvement patriotique (MP) a indiqué qu'il a rencontré Pravind Jugnauth et Steve Obeegadoo et à aucun moment ils ne lui ont promis quelque chose. "Je tiens à préciser cela car depuis quelques jours, il y a plusieurs personnes qui demandent ce que j'ai obtenu." Répondant à une question, il a laissé entendre qu'il n'est pas demandeur mais a indiqué qu'il est prêt à servir le pays selon ses compétences.