Sénégal: Ancien directeur des Examens et Concours - Amadou Moctar Ndiaye, retraite d'un Inspecteur exemplaire

Après avoir passé 7 ans et 7 mois à la tête de la Direction des examens et concours (Dexco), l'Inspecteur de l'enseignement élémentaire Amadou Moctar Ndiaye vient de décrocher. M. Ndiaye se dit fier d'avoir servi son pays à un niveau élevé et stratégique pour relever des défis. Il a été remplacé, le 26 janvier dernier, par Papa Baba Diassé, Inspecteur d'académie de Thiès.

Taille moyenne, le teint noir, des lunettes toujours vissées sur un visage avenant, le désormais ex-Directeur des examens et concours (Dexco) du ministère de l'Education nationale se présente comme un gentleman. Le soin de son port vestimentaire, sa démarche, la pertinence de ses idées et son sourire renseignent sur l'élégance et la personnalité de l'homme. Très ouvert, accessible à tous, y compris pour les médias, le commerce facile, Amadou Moctar Ndiaye se définit comme un serviteur de la Nation sénégalaise qui lui a tout donné. Il a pris sa retraite, le 26 janvier dernier, après de longues années de service.

Amadou Moctar Ndiaye a un long cursus dans le secteur de l'éducation. Il démarre sa carrière d'enseignant comme instituteur adjoint (octobre 1983), puis instituteur, avant de rejoindre le cercle des inspecteurs de l'éducation et de la formation en 1996. Un corps dans lequel il fera 26 ans. Toujours assoiffé de connaissances, il intègre le prestigieux Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) où il sort avec le Master en ingénierie et gestion des systèmes de formation, promotion 2007. Il continue à servir l'éducation dans le département de Tivaouane comme Inspecteur de l'éducation et de la formation jusqu'en juillet 2014.

En 2014, lors du recrutement des élèves-maîtres, des cas de fraude ont émaillé les épreuves. Après enquêtes, vérifications et contrôles, 690 candidats sont radiés. Les coupables et complices également ont été sanctionnés. Un scandale qui profite à l'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, Amadou Moctar Ndiaye, car le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Serigne Mbaye Thiam, fera appel à lui pour remplacer le Directeur des examens et concours de l'époque.

Un homme de défis

Le 14 juillet 2014, Amadou Moctar Ndiaye est nommé Directeur des examens et concours. Une nouvelle tâche commence avec plus de responsabilité, de rigueur et d'attention. Aussitôt, M. Ndiaye a entrepris des réformes et des innovations pour garantir la crédibilité, l'efficacité et la transparence dans le concours de recrutement des élèves-maîtres. Aussi, d'autres défis ont été relevés par lui et son équipe. Il s'agit notamment du concours d'entrée à la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée et au Lycée d'excellence scientifique de Diourbel.

Amadou Moctar Ndiaye reconnaît que la Dexco est la direction la plus sensible et la plus complexe du ministère de l'Éducation. C'est pourquoi il souligne que sa gestion requiert, en dehors des compétences liées à la fonction, beaucoup de courage, un engagement sans faille, mais également un sens aigu des responsabilités doublé d'une loyauté inébranlable vis-à-vis de l'État. " Nous travaillons sous pression et avec beaucoup de stress, car toute erreur se paie cash et peut éclabousser tout le ministère et peut jeter le discrédit sur l'État, mais grâce au tout puissant, à une équipe dévouée, responsable et engagée, nous avons réussi à relever des défis fous ", a confié le nouveau retraité.

Et c'est l'occasion pour lui de remercier tous ses collaborateurs, les ministres Serigne Mbaye Thiam et Mamadou Talla qui l'ont toujours soutenu. Il n'a pas oublié dans ses remerciements le Président de la République, Macky Sall, qui, dit-il, lui a permis de servir son pays à un niveau stratégique, sans aucune coloration politique. " J'ai été élevé au grade de Chevalier de l'Ordre national du lion cette année et c'est un honneur pour moi, pour ma famille et la communauté éducative ", se félicite Amadou Moctar Ndiaye. À son successeur, l'Inspecteur Papa Baba Diassé, il souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Ancien collaborateur de M. Ndiaye, Ousmane Samb, le Chef de la Division des examens et concours professionnels qui a travaillé avec lui pendant 12 ans, retient de l'homme un agent de l'État engagé. " C'est un homme loyal, un bon collaborateur, un grand travailleur qui a aussi le sens du partage ", a déclaré au téléphone Ousmane Samb. De Amadou Moctar Ndiaye, il retient tout simplement un vrai commis de l'État.