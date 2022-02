Afrique de l'Ouest: Revue des réformes et programmes UEMOA 2021 - Le Sénégal respectivement évalué à 76,1 % et 81,0 %

La 7ème revue des réformes politiques, programmes et projets de l'Uemoa au Sénégal a livré ses secrets hier en marge d'une cérémonie à Dakar. Après examen de 116 réformes et 9 projets et programmes, l'évaluation a montré un taux moyen de mise en œuvre des réformes et un taux moyen d'exécution technique des projets et programmes très satisfaisant.

Après la phase technique, tenue du 8 au 10 novembre derniers, le travail politique de la 7ème revue des réformes politiques, programmes et projets de l'Uemoa au Sénégal s'est tenu hier. À cet effet, les résultats portant sur l'examen de 116 réformes et 9 projets et programmes qui concernent directement plusieurs domaines sectoriels ont été dévoilés. L'évaluation a montré un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 76,1 %, contre 73,9 % en 2020, et un taux moyen d'exécution technique des projets et programmes de 81,0 % contre 73,1 %, au titre de l'édition précédente. Ces avancées mettent en exergue les performances du Sénégal dans différents volets pris en compte par l'évaluation, selon le Président de la Commission de l'Uemoa, Abdoulaye Diop.

" Il en ressort un niveau d'exécution satisfaisant. Ce qui est important, par ailleurs, c'est que le Sénégal a connu des progressions dans toutes les trois composantes que sont : la gouvernance économique et la convergence, les marchés communs et les réformes structurelles. Ce qui est également remarquable, c'est que les trois composantes ont évolué de façon relativement homogène. Pour la gouvernance économique et la convergence, on est à presque 2 % de progression ; pour le marché commun, on est presque à 2 % de progression et 2,8 % pour les réformes structurelles ", a déclaré M. Diop.

De son côté, le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a estimé que la revue s'est bien passée pour le Sénégal, comme l'indiquent les résultats engrangés. " Il s'agit-là d'un résultat satisfaisant dont il faut se réjouir. Malgré la pandémie de la Covid-19, nous sommes, aujourd'hui, aux alentours de 76 % " ", s'est-il réjoui.

Poursuivre la dynamique

En dépit du taux d'internalisation des réformes de l'Uemoa enregistré par le Sénégal, le Ministre des Finances et du Budget a soutenu qu'il convient de consolider cette dynamique positive en vue de réaliser la totalité des réformes et de boucler l'exécution des projets en cours, dans les délais impartis, afin d'avoir une communauté forte. " Nous nous engageons à intensifier les efforts pour essayer d'internaliser le maximum de textes. Il nous faut également lever certaines difficultés, telles que l'application réelle des dispositions comme la charge à l'essieu, les passations des marchés. L'objectif est d'être dans une communauté forte où les conditions de concurrence sont davantage assainies avec un même niveau d'application du dispositif réglementaire ", a souligné Abdoulaye Daouda Diallo.

De son côté, l'institution communautaire compte poursuivre ses missions à l'échelle des différents États membres en travaillant surtout pour l'effectivité des réformes sur le droit d'établissement ainsi que l'harmonisation de la période d'organisation de l'examen du baccalauréat et la mobilité des étudiants dans l'espace Uemoa.

CORRIDORS : L'Uemoa salue la réduction des postes de contrôle

Le Sénégal a décidé de réduire à trois les postes de contrôle au niveau des corridors. " Concernant les contrôles, le Président de la République a récemment pris les mesures nécessaires pour réduire les contrôles au niveau des corridors. On en aura au maximum trois ", a informé le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Une décision bien accueillie par le Président de la Commission de l'Uemoa. Selon Abdoulaye Diop, ces mesures fortes, prises par le Président de la République, sont très satisfaisantes. Mieux, il espère qu'elles vont pousser les autres pays à suivre la même dynamique.