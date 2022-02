Sénégal: Ursula Von der Leyen a échangé avec des jeunes à Guédiawaye (communiqué)

Dakar — La présidente de la Commission Européenne Ursula Von der Leyen a rencontré, une trentaine de jeunes sénégalais, à Guediawaye (banlieue de Dakar), en marge de son séjour à Dakar, a-t-on appris d'un communiqué.

Cette rencontre tenue mercredi dans cette localité de la banlieue de Dakar a permis à la délégation européenne de rencontrer une trentaine de jeunes apprenants, militants et entrepreneurs, et de discuter avec franchise de sujets préoccupants tels que l'inclusion systémique, l'équité dans la mobilité, les investissement verts, l'accès au capital, ou encore l'accès au marché pour les jeunes entrepreneurs sénégalais, relève la source.

Elle signale que le Consortium Jeunesse Sénégal a eu l'honneur d'accueillir mercredi dernier, en son siège à Guediawaye, Mme Ursula Von der Leyen, accompagnée de la vice-présidente Margrethe Vestager et de 4 Commissaires notamment : Jutta Urpilainen (Partenariats internationaux), Thierry Breton (Marché intérieur), Ylva Johansson (Affaires intérieures), et Kadri Simson (Energie).

Les ministres de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, l'adjoint du préfet, Coumba Sall Wade, et le maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Tall ont pris par à la rencontre. Ils ont été accueillis par le président du Consortium Jeunesse Sénégal, Sobel Aziz Ngom.

Mme Von der Leyen y a également lancé l'initiative IYBA (Investing in Young Business in Africa), un fonds de 4,6 milliards d'euros, soit 3 milliards FCFA visant à soutenir les jeunes entrepreneurs, les start-up en croissance et les écosystèmes d'entrepreneuriat locaux et nationaux en Afrique. Le Sénégal sera le pays pilote de cette initiative.