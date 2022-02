Gabon: Ali Bongo Ondimba échange avec le ministre serbe des Affaires Etrangères et une délégation de parlementaires de l'Assemblée Nationale française

Libreville - le 11 Février 2022-Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec une délégation des membres du gouvernement de la République de Serbie conduite par SE Monsieur Nikola Selakovic, ministre des Affaires Etrangères.

En séjour pour la première fois dans notre pays, le diplomate serbe a saisi cette opportunité pour transmettre les amitiés et salutations du Président de la République de Serbie à son homologue gabonais.

Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Serbie dans les domaines politique, agricole et technologique entre autres secteurs d'activités, a été au centre des discussions entre le Chef de l'Etat et ses hôtes.

Impressionné par les projets de diversification de l'économie gabonaise impulsés par le Président de la République, Monsieur Nikola Selakovic a exprimé la volonté des autorités serbes d'accompagner le Gabon dans son projet de développement, à travers un partage d'expérience et des investissements dans des secteurs porteurs pour nos deux pays.

Le Ministre serbe des Affaires Étrangères a informé le Chef de l'Etat de l'invitation que lui adresse son homologue de Serbie pour une visite de Travail dans son pays.

Par ailleurs, dans le cadre des échanges parlementaires entre le Gabon et la France, le Chef de l'Etat s'est entretenu avec la Présidente de la Commission Défense et des

Forces armées à l'Assemblée Nationale Française, Madame Françoise Dumas qu'accompagnaient SE Alexis Lamek, Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française près la République Gabonaise ainsi que quelques membres du Parlement français.

Cette rencontre de haut niveau avec le Président de la République, a permis à Madame Dumas d'exprimer la volonté du Président français S.E.M Emmanuel Macron de maintenir, consolider et hisser à un niveau toujours plus élevé les liens séculaires d'amitié entre nos deux nations d'une part, et d'autre part, de raffermir et redynamiser notre partenariat stratégique au regard de la place singulière qu'occupe le Gabon à l'échelle régionale et continentale pour son exemplarité dans les valeurs démocratiques prônées par les plus hautes autorités de notre pays, l'engagement du Chef de l'Etat dans les questions climatiques et environnementales, et le maintien de la Paix et la sécurité.

Aussi, les différentes missions effectuées au Gabon par les délégations de parlementaires français depuis le mois de décembre 2021, et la rencontre l'année dernière entre le Président Ali Bongo Ondimba en France avec son homologue français en marge du Sommet de Paris sur la Paix et sa participation au prochain Sommet UE-UA qui se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles, témoignent de l'excellence des relations entre nos deux nations et de la convergence de vues entre les Chefs d'Etat sur les questions de développement et des liens bilatéraux.