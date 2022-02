Madagascar: Sommet UE - UA - Rajoelina attendu à Bruxelles

Sauf changement de programme, Andry Rajoelina, président de la République, sera au rendez-vous entre l'Union africaine (UA), et l'Union européenne (UE), la semaine prochaine. Le sommet UE-UA est prévu les 17 et 18 février.

L'information sur la présence des chefs d'États africains au rendez-vous et le locataire d'Iavoloha circule dans les médias internationaux. En face, il y aura les chefs d'États européens.

Le sommet UE-UA de la semaine prochaine sera le 6e du genre. Le dernier en date a été celui qui s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, en 2017. Dans une période postaccord de Cotonou et au début d'une nouvelle ère de coopération entre l'Europe e t l'Afrique, notamment, l'UA veut profiter de ce rendez-vous de Bruxelles pour amorcer un "new deal économique et financier", avec l'UE. L'idée d'un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique a justement été le thème d'une réunion préparatoire au sommet, le 10 janvier à Paris.

La délégation de l'Union européenne à Madagascar compte organiser une conférence de presse, lundi, pour expliquer les tenants et aboutissants, le but du sommet des 17 et 18 février. Sur le site du conseil de l'UE, il est indiqué que "le sommet constitue une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l'UE (... ). L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle".

Financement de la croissance, système de santé et production de vaccins, agriculture et développement durable, éducation, culture et formation professionnelle, ou encore, secteur privé et intégration économique seront parmi les thèmes du sommet. Paix sécurité et gouvernance, ainsi que le changement climatique, la transition énergétique, la connectivité et les infrastructures de transport seront, également, au programme.

Le site d'information Africa Intelligence affirme, par ailleurs, qu'après le rendez-vous de Bruxelles, le président de la République participera "à un dîner organisé par l'Institut Choiseul". Sur son site web, l'Institut se présente comme un "think tank indépendant dédié à l'analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociétaux ainsi qu'à ceux associés aux défis d'une bonne gouvernance mondiale".