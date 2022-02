Madagascar: Reboisement - Le groupe Filatex prend part au reverdissement

D'ici quelques années, la commune rurale d'Ambohi-janaka sera de nouveau verte. Le groupe Filatex a planté trois mille cinq cents jeunes plants dans cette commune, depuis 2021. Mille deux cents en 2021 et deux mille trois cents bois autochtones de plus de 80 cm, répartis sur 5 hectares, hier.

Filatex veut prendre part au Velirano numéro 10 du président de la République , qui est d'encourager un tourisme durable, de valoriser les richesses minières de l'île, de protéger la faune, la flore et le sol et de reboiser les terres pour lutter contre la destruction de l'environnement.

En plus de ce Velirano, ce groupe souhaite se recentrer sur des valeurs humaines essentielles, en se reconnectant à son environnement, au territoire, aux forêts. " Notre objectif est d'apporter un impact significatif pour le pays en reboisant plusieurs hectares chaque année ", indique le communiqué rapportant le reboisement effectué par tous les collaborateurs de Filatex et sous l'égide de son directeur général, Hasnaine Yavarhousen, dans la commune d'Ambohijanaka, hier. Grâce au reboisement annuel réalisé dans cette commune, Filatex souhaite que les agriculteurs d'Ambohija-naka, dont la colline est reconnue pour la déforestation, ne souffrent plus du problème d'eau.

En effet, Filatex est conscient des impacts de la grande déforestation de Madagascar. Le pays a perdu plus de 44% de ses forêts naturelles, soit 100 000 Ha par an, depuis les années 50, suite aux feux de brousse, au tavy, aux feux de savane, à la coupe et à l'exploitation illicite des ressources naturelles pour en faire du charbon de bois, aux défrichements. Et la destruction continue. En 2020, le ministère de l'Environnement et du développement durable a dénombré plus de soixante mille points de feu dans les zones forestières.