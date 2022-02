Madagascar: Mahanoro - L'Exécutif en bloc en faveur des sinistrés

Une forte délégation de l'Exécutif, conduite par le président de la République, était à Mahanoro, hier. Un déplacement qui amorce le déploiement des membres du gouvernement pour la reconstruction post-cyclone, décidé par le conseil des ministres.

Tous au front. La consigne présidentielle soulignée durant le conseil des ministres, jeudi, a été amorcée, hier, dans la ville de Mahanoro. Une forte délégation du pouvoir Exécutif y était pour donner le coup d'envoi de la reconstruction après les intempéries et s'impliquer dans la supervision du dispatching des aides sociales pour les familles sinistrées.

Aux côtés du couple présidentiel, il y a eu une forte délégation gouvernementale, hier. Christian Ntsay, Premier ministre, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, étaient de la partie. De même que Sophie Ratsiraka, ministre de l'Artisanat, le professeur Zely Randriamanantany, ministre de la Santé publique, ou encore, Ladislas Rakotondrazaka, ministre l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que Harifidy Ramilison, ministre de l'Agriculture et de l'élevage.

D'entrée, l'accent a été mis sur les aides sociales et les appuis d'urgence aux ménages sinistrés suite au passage des cyclones Ana et Batsirai. L'envoi d'un convoi de bateaux avec à leurs bords les Vatsy Tsinjo, pour les habitants de Nosy Varika, à partir du port fluvial de Mahanoro a démarré le programme de l'Exécutif, hier. Point d'entrée de Batsirai, le district de Nosy Varika, sis dans la région Fitovinany, est, en conséquence, quasiment coupé du monde. Le seul moyen d'y accéder, pour l'heure, est la voie fluviale par le biais du canal des Pangalanes.

Selon les explications, les conditions climatiques, la route coupée et les dégâts de la piste d'aviation n'ont pas permis au chef de l'État de se rendre à Nosy Varika, durant son déplacement dans le Sud-Est, au début de la semaine. Ce n'est que partie remise, à s'en tenir aux sources. En attendant, les appuis sociaux pour éviter un dérèglement de l'approvisionnement en produits de première nécessité (PPN), et une inflation, les cargaisons de marchandises nécessaires au quotidien et à la reconstruction des dégâts pour Nosy Varika ont été envoyées par bateau, hier.

Cet approvisionnement par voie fluviale se fera par deux moyens. Il y aura les bateaux transporteurs de marchandises qui mettent 8 heures pour faire le trajet de Mahanoro à Nosy Varika. Le riz à bas prix fait partie des cargaisons à livrer Des vedettes rapides qui font la distance en moins de trois heures sont, aussi, mobilisées pour les approvisionnements d'urgence. Le convoi sera réceptionné parle général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, et Princia Soafilira, ministre de la Population, qui sont arrivés à Nosy Varika, hier matin.

Développement multidirectionnel

" Suivant la consigne présidentielle, les membres du gouvernement sont déployés sur terrain. Nous sommes ici pour constater l'ampleur des dégâts, faire un inventaire des dégâts, identifier les besoins, mais aussi, apporter les premières aides. En tout cas, une cargaison d'aides supplémentaires arrivera par voie fluviale à partir de Mahanoro ", a déclaré le ministre de la Défense nationale, à Nosy Varika, hier.

D'autres localités sont également enclavées actuellement, suite aux dégâts cycloniques C'est le cas d'Ikongo, Marolambo et Nosibe An'ala. Selon Andry Rajoelina, un hélicoptère gros porteur, sera mis à contribution pour y livrer rapidement et régulièrement le nécessaire pour atténuer les difficultés de la population et soutenir la reconstruction. En collaboration avec les partenaires internationaux, l'aéronef devra être disponible dès la semaine prochaine. En attendant, le ministre de la Défense nationale et la ministre de la Population ont déjà apporté les premières aides et apporter les mots de soutien de l'État aux habitants d'Ikongo, jeudi.

Affirmer la présence étatique et son soutien, atténuer le choc de la catastrophe naturelle et éviter une inflation, compenser les pertes des récoltes, et mener la reconstruction rapide sont les missions des membres de l'Exécutif qui se déploient au front donc. Des axes d'action réaffirmés à Mahanoro, hier, durant la distribution des aides sociales et de repas chauds aux sinistrés. La ville n'a, également, pas été épargnée par durant le passage du cyclone Ana. La journée d'hier a, également, l'occasion de lancer la formule Asa vonjy aina, qui sera mise en oeuvre pour la reconstruction post-sinistre.

Financé parle Fonds d'intervention pour le développement, le projet Asa vonjy Aina, vise à impliquer les habitants à reconstruction, en échange d'une rente journalière. Le président de la République a, par ailleurs, souligné que les catastrophes naturelles successives de ces dernières semaines ont démontré l'impératif de diversifier les voies de communication dans le pays. Il a, notamment, souligné que les faits démontrent l'opportunité du rétablissement du transport fluvial sur le canal de Pangalane, initié en 2019.

Sur sa lancée, Andry Rajoelina a réaffirmé la construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina. La réhabilitation de la route entre Mahanoro et Marolambo démarrera, aussi, la semaine prochaine, selon ses dires. L'appel d'offre pour la remise en état et le goudronnage total des 181 kilomètres de la route allant de Mahanoro, jusqu'à Mananjary, en passant par Nosy Varika, est également déjà lancé, ajoute-t-il, en soutenant que le chantier démarrera cette année. La réhabilitation de cette route de l'Est devrait désenclaver plusieurs localités.