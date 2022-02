Madagascar: Recrutement d'entraîneurs - Encore du forcing de l'aile dissidente

De qui se moque-t-on ? C'est la grande question à la suite de cet appel à candidature pour les entraîneurs des Barea. Un détail, juste un détail, a trahi l'origine de ce qui serait du forcing qui risque de ne pas être reconnu par la FIFA et par ricochet d'un soutien.

Au lieu du site habituel de FMF.mg, on a eu droit à un FMF.moov pour les éventuels candidats allant des entraîneurs des Barea A, des Barea CHAN, Cosafa et autres Jeux des Îles ainsi que celui de l'équipe féminine et le beach soccer. Plus flagrant encore lorsque la lettre en question ne comporte pas la signature de la Secrétaire Générale, Ranja Mahatovo, la seule reconnue par la FIFA et la CAF dans ce genre de démarche.

En clair, cela ne pouvait venir que de cette aile dissidente au sein du comité exécutif de la FMF. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise mais il lui faut de la légitimité mais aussi un choix qui ne fait pas l'unanimité en étendant les futurs candidats aux entraîneurs titulaires de la licence B alors qu'ils sont 20 après la mort de Jockle et Zakabe à avoir la licence A. Si Franck Rajaonarisamba et Raux Auguste sont hors course même en sachant qu'ils ont été victimes d'un système puisqu'ils n'ont jamais eu les coudées franches dans leur choix, il y en a d'autres tels Dama, le père d'Amada Ibrahim, ou encore Tipe Randriambololona, Francklin Randriamanarivo, Lemark, Roro Rakotondrabe, Popaul Razafindralambo, Dr Mamy, Émile et Fidy.

Bref, il y a à boire et à manger même pour le choix du Directeur Technique National car ils sont bien placés pour connaître le football malgache dans son ensemble et même la politique pour mener à bon port cette discipline. Là où le bât blesse, c'est de savoir qu'il y a anguille sous roche pour qu'on descende aussi bas dans le choix des prétendants. Ce qui explique peut-être cette réticence des entraîneurs de licence A qui doutent de l'issue de cet appel à candidature.