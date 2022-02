Madagascar: Prévention du coronavirus - L'État recommande la dose additionnelle

L'État donne son feu vert à la dose additionnelle. L'immunité diminue quelques mois après le premier vaccin.

L'État recommande la dose additionnelle du vaccin antiCovid. " L'immunité des personnes vaccinées diminue, trois à cinq mois après la première dose, selon le dernier rapport de l'Académie nationale de médecine à Madagascar (ANAMEM). La dose boost est, de ce fait, importante ", peut-on lire dans le compte-rendu du conseil des ministres du 10 février. Ainsi, l'Etat donne, officiellement, son feu vert à cette dose additionnelle. L'État insiste, toutefois, sur le caractère volontaire de la vaccina-tion. " Elle n'est pas obligatoire. Elle est volontaire ", précise le communiqué.

Les explications d'un immunologiste révèlent que l'immunité diminue de moitié, trois à quatre mois après le vaccin, et de tiers, six mois après la vaccination. " Elle diminue de manière naturelle ", souligne ce médecin. Il recommande l'injection de la dose de rappel, cinq mois après le dernier vaccin.

Des personnes vaccinées témoignent avoir souffert de la maladie à coronavirus, quelques mois après le vaccin. " J'ai complété ma dose, au mois de novembre. J'ai commencé à tousser, il y a quelques jours. J'ai mal à la gorge et je souffre de maux de tête. Je ne me sens vraiment pas bien. Je manque d'appétit, je suis étourdie, je me sens très fatiguée et je ressens des douleurs musculaires. Je suis en détresse respiratoire, surtout la nuit. Je me suis même évanouie. J'ai passé le test de Covid, et le résultat est positif ", témoigne Misa.

Non vaccinés

Beaucoup remettent en question l'efficacité du vaccin. " Mon gendre a déjà eu trois doses, à l'étranger, et il a quand même été infecté! ", assène Josiane, une femme qui vit à Itaosy et qui a décidé de ne pas faire le vaccin. Les médecins ont déjà précisé que se faire vacciner ne signifie pas qu'on ne va pas attraper le virus. Le vaccin nous évite, en réalité, des formes graves de la maladie. Dans les hôpitaux, la grande majorité des malades qui développent la forme grave de la maladie et qui en meurent, serait des non vaccinés.

Beaucoup s'interrogent sur ce rapport de l'ANAMEM sur la diminution de l'immunité anti-Covid quelques mois après la vaccination. " Devra-t-on, de ce fait, refaire le vaccin, tous les cinq mois? ", s'interroge Diana, une femme qui a eu la dose de Janssen, au mois de septembre. " C'est possible ", indique l'immunologiste, sans être trop affirmatif. " Nous verrons d'ici six à huit mois l'évolution de la situation. Selon les perceptions en Europe, l'immunité collective devrait être atteinte avec l'omicron qui y prédomine. Nous ne savons pas, toutefois, s'il y aura d'autres variants qui vont apparaître ", conclut la source.