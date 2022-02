Madagascar: Un immense élan de solidarité à l'extérieur

Le drame vécu par la population du sud-est de Madagascar a ému tous ceux qui, à l'extérieur, se sentent proches des Malgaches. Cette affliction s'est éveillée lors des flashes réguliers et les reportages sur les chaînes d'information étrangères.

Les Français ont pu vivre le drame presque en continu grâce aux fréquents rappels faits sur France 24, LCI, TF1, BFMTV, France Info ou RFI. Ils ont pu mesurer l'ampleur de la catastrophe qui est arrivée. Les autorités françaises ont réagi dès le début de cette semaine en apportant leur aide, mais de simples particuliers ont manifesté le désir d'envoyer des sommes d'argent ou des vêtements pour manifester leur solidarité avec les sinistrés.

Un immense élan de solidarité à l'extérieur

Nous avons rendu compte de l'arrivée de l'aide officielle du gouvernement français pour la population sinistrée. Ce sont des militaires de la sécurité civile française qui vont être déployés aux côtés de leurs collègues malgaches sur place. La croix rouge française est, elle aussi, présente avec 87 tonnes de matériels d'urgence. Mais au-delà de cette aide officielle, s'est créé un élan de solidarité au sein de la population française.

On voit sur Facebook de simples particuliers désirant apporter leur contribution aux associations et ONG qui vont aider les populations sinistrées. On peut vérifier sur Facebook le sérieux de ces derniers en vérifiant leur statut. On peut aussi s'adresser directement au BNGRC qui est habilité à recevoir les dons. Mais ceux qui se trouvent à l'extérieur éprouvent toujours une certaine réticence à passer par un circuit officiel. Les autorités malgaches assurent cependant que le suivi de l'utilisation de ces dons sera très strict et qu'il n'y aura pas de détournement des aides. Les besoins sont immenses et même si cette envie d'aider peut paraître marginale, c'est la solidarité qui prime.