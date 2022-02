Madagascar: Pêche industrielle et artisanale - Vers un renouvellement des protocoles de pêche

Afin d'assurer une valorisation optimale des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue prévoit de renouveler des protocoles de pêche permettant aux navires d'exercer dans nos eaux.

Dans cette optique, et pour renforcer la transparence dans la gestion de la pêche, une séance de partage et d'informations entre toutes les parties prenantes a été organisée dernièrement à Ampandrianomby. Cette réunion a été l'occasion pour ce département ministériel de partager ses perspectives sur la pêche industrielle et la pêche artisanale pour la campagne 2022. Plusieurs entités y ont participé dont entre autres, la société civile, le groupement professionnel de pêcheurs, des représentants des sociétés de pêche ainsi que les partenaires techniques et financiers. En conformité avec ses missions, le ministère de tutelle veut toujours promouvoir une pêche durable et responsable en adéquation avec la protection de l'environnement marin et des espèces protégées.

Bonne gouvernance. Pour sa part, la société civile réclame non seulement la transparence et la bonne gouvernance de ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises mais elle sollicite également la mise en place d'un système économique favorable au développement de ce secteur. Les communautés de base vivant dans les littoraux devraient également profiter des retombées économiques, outre la gestion rationnelle des ressources halieutiques au profit des générations futures.

La lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), n'est pas en reste outre l'amélioration des accords de pêche, le développement de l'économie bleue et l'amélioration des chaînes de valeur. Il faut savoir que le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue a déjà mis en place de nouvelles orientations stratégiques de développement de ces deux sous-secteurs.