Madagascar: Imerintsiatosika Le PDG d'une radio privée cible de menaces de mort

Des menaces de mort ont été envoyées au PDG d'une radio, a indiqué la victime dans sa station. D'après les informations, des hommes ont été payés pour le tuer car cet homme dérangerait les bandits de grands chemins.

Le propriétaire de la radio est un homme connu dans les actions sociales et aides qu'il fournit à des paysans dans le district d'Arivonimamo et ses environs. Il aide les paysans dans la lutte contre l'insécurité et l'attaque des bandits lors des formations en autodéfense communautaire. Cette semaine, huit hommes armés les ont suivis, lui et son équipe en cours de route vers Miantsoarivo. Ces malfaiteurs s'apprêtaient à commettre une agression à main armée.

La victime les a remarqués et a donc décidé de changer de direction. Une plainte a été déposée en ce sens auprès des autorités pour mettre la lumière sur cette affaire. Force est de constater que personne n'est plus à l'abri et que dans la Commune d'Imerintsiatosika et d'Arivonimamo, la population vit en permanence avec ce sentiment d'insécurité. A ce propos, pas moins d'une dizaine d'attaques ont été enregistrées ces deux dernières semaines, toutes des attaques à main armée.