Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2022 - La société civile va mobiliser 1500 observateurs

A l'issue des assises des organisations de la société civile, tenues du 10 au 11 février à Brazzaville, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de ces organisations, Céphas Germain Ewangui, a indiqué que les observateurs seront impliqués en amont et aval des élections législatives et locales prévues en juillet prochain.

" L'organisation des législatives et locales cette année est un défi pour la société civile qui doit se préparer en conséquence : en amont dans la formation des observateurs et le suivi des tous les actes préparatoires aux scrutins, en aval par l'implication pour l'observation du scrutin en déployant en moyenne 1500 observateurs sur toute l'étendue du territoire national ", a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui.

Les assises, organisées du 10 au 11 février par la Coordination nationale des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged), sous l'égide du Conseil consultatif, contribuent à la formation en amont des observateurs. Les échanges ayant porté, en effet, sur le cycle électoral, l'observation électorale, le droit électoral et le contentieux électoral...

Des insuffisances à corriger

" Les organisations de la société civile invitent la Commission nationale électorale indépendante, la direction générale des affaires électorales ainsi que d'autres institutions de l'Etat à tout mettre en œuvre afin de corriger les insuffisances souvent constatées et devenues récurrentes ", a fait savoir Habib Bokamba Yangouma, secrétaire chargé de la communication du Conseil consultatif de la société civile et porte-parole de la Coraged, donnant lecture de la déclaration finale des assises.

Les insuffisances évoquées sont, entre autres, les dysfonctionnements dans la distribution des cartes d'électeurs, le déséquilibre dans la couverture médiatique, les campagnes électorales fondées sur l'achat des consciences, la non correction de toutes les faiblesses liées à l'état civil en vue de créer les conditions optimales de l'adoption de la biométrie...

Par ailleurs, les organisations de la société civile ont salué l'initiative de la concertation préélectorale d'Owando dans les prochains jours ainsi que les échanges préliminaires organisés par le ministre de l'Administration du territoire et du Développement local avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les partis politiques de l'opposition, de la majorité et du centre, les organisations de la société civile.

Pour les organisations de la société civile, les élections législatives et locales de juillet prochain doivent être un moment propice pour consolider la paix, l'unité et la cohésion nationales.