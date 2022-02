Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Le Sytrat restructure ses instances dirigeantes

Le Syndicat des travailleurs de l'administration du territoire (Sytrat) a tenu, le 11 février à Brazzaville, son assemblée générale extraordinaire en vue de pourvoir les postes restés vacants après le départ de certains cadres appelés à d'autres fonctions ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

Au terme du vote à main levée, plusieurs cadres et membres ont été promus aux postes de responsabilité. C'est le cas de Dieudonné Ndinga élu président du Sytrat, en remplacement d'Emmanuel Onkouo nommé au ministère des Transports. Chrispin Ngamanyouka, quant à lui, a succédé à Victor Ndembi à la tête de la Commission de contrôle et d'évaluation.

Abordé par la presse, Dieudonné Ndinga entend faire du Sytrat un syndicat professionnel, respectueux des textes, tout en privilégiant le dialogue. Il a également pris l'engagement de convertir la confiance reçue en énergie positive. Sa première mission consiste à faire l'état des lieux des revendications des agents de la territoriale. " Nous devons prendre de la hauteur pour travailler ensemble afin que les intérêts des agents relevant du ministère de l'Administration du territoire soient pris en compte. Ce qui est vrai, nous avons un cahier des charges qui est sur la table du ministre. Nous allons évaluer constamment ce cahier des charges pour voir quelles sont les préoccupations qui peuvent faire l'objet du premier dialogue avec notre tutelle ", a déclaré le nouveau président du Sytrat.

Reconnu officiellement par l'administration en mai 1993, le Sytrat s'est fixé, entre autres objectifs, défendre les droits et les intérêts matériels et moraux des travailleurs ; améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs ; éduquer et former les agents en vue des nouvelles performances ; contribuer à l'instauration d'un appareil administratif dynamique.

Présidant les travaux de l'assemblée générale extraordinaire, le premier vice-président du Sytrat, Victor Ntsoumou Moukouri, a rappelé qu'au regard du cahier des charges se trouvant sur la table du gouvernement, beaucoup de points restent à régler. Il s'agit notamment du statut particulier des agents de la territoriale ; de l'attribution des primes ; de l'utilisation rationnelle des cadres et agents ; du déficit du personnel dans les départements ; du transport du personnel ; de la formation des agents de la territoriale ; de la fonction publique territoriale et de la situation des bénévoles et décisionnaires.

" Signalons que dans un monde où prédomine l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général, toute reconnaissance de droits naît de la revendication. Nous lançons un appel solennel à tous les agents du ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local à consolider les rangs et à prendre en main leur destin, car le ciel de la gestion des ressources humaines dans notre administration est encore noir de nuages malgré quelques avancées enregistrées ces dernières années ", a-t-il exhorté.

Ainsi, pour mener à bien cette lutte et obtenir des résultats escomptés, Victor Ntsoumou Moukouri a souligné la nécessité de doter le syndicat des femmes et des hommes valables, dignes, disponibles et intègres, capables d'animer les différentes structures syndicales et conduire les agents vers des victoires plus grandes. " Il faut faire preuve de responsabilité car c'est à l'unisson que nous allons relever les défis de l'administration. Notons que la force des syndicats provient de l'appui soutenu des travailleurs ", a-t-il conclu.