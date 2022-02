Congo-Brazzaville: Urbanisme - L'immobilier, un levier essentiel de diversification de l'économie

Les premières rencontres nationales de l'immobilier et de l'urbanisme, tenues les 4 et 5 février derniers, ont été l'occasion pour le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, de souligner la nécessité d'engager des actions en vue de faire face à la crise du logement que connaît le pays.

L'immobilier, selon le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba, est un levier essentiel pour la diversification de l'économie congolaise. Outre sa fonction vitale de permettre au Congolais de se loger décemment, il est à n'en point douter créateur d'emplois, de richesses et vecteur de croissance, notamment par sa capacité de création d'emplois par les différents corps de métiers concernés par la mise en œuvre des programmes immobiliers; d'augmentation du taux de bancarisation, des recettes publiques par la fiscalité.

" ... La densification des constructions et de la population est importante... Nous devons prévoir des infrastructures et respecter non seulement les normes minimales de construction, mais aussi les normes juridiques, à savoir le code de l'urbanisme et de la construction, le dossier technique relatif à l'obtention préalable d'une autorisation pour la réalisation des opérations d'urbanisme... ", a indiqué le ministre de la Construction.

Pour lui, l'ensemble de ces documents permettra de renforcer la coercition et sanctionner l'incivisme, l'irresponsabilité quant à la volonté de bâtir sans autorisation ni permis de construire.

A en croire le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba, au Congo, l'urbanisme a également pour conséquence la crise du logement. En effet, les statistiques de son ministère font état d'un besoin de 15 000 unités de logement par an. Cette crise, a-t-il dit, est alimentée par des programmes immobiliers dont les constructions sont insuffisantes et inadaptées aux ressources des ménages qui chaque mois font face à la flambée des coûts de loyer volatiles et incertains.

"... pour résorber cette crise qui pourrait voir des conséquences difficiles à circonscrire en un court temps, des actions doivent être engagées. Les politiques du logement calibré sont donc nécessaires ", a ajouté le ministre.

Conscient de cette crise du logement que connaît le pays , il estime qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration avec les partenaires, notamment Shelter- Afrique, afin de bénéficier d'un appui dans la construction de logements accessibles aux différentes catégories sociales du Congo.