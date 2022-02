Tunisie: C1 | Phase de groupes - 1ère journée - ESS-CR BELOUIZDAD (0-0) - Balbouli garde l'Etoile en vie !

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps frais, affluence moyenne, pelouse verdoyante. ESS-CRB (0-0). Arbitrage de l'Egyptien Ibrahim Noureddine, assisté par ses compatriotes Youssef Wahid Youssef et Samir Gamal Saâd. Arbitre remplaçant : Ahmed Al Ghandour.

ESS : Mathlouthi, Nawali, Ben Ayada, Amri, Laouafi, Zaddem, Kayramani (Aly Souma), Bâayou (Oussama Abid), Ghedamsi, Iheb Msakni, Coulibaly (Ibrahim Wayo)

CRB : Abdelkader, Mokhtar Belkhiter, Nessakh, Bouchar, Keddar, Mrezigue, Draoui, Bakir (Selmi), Tabti (Bourass), Aribi, Bousseliou (Belkhir)

En raison des travaux de rénovation que subit "l'Olimpico" de Sousse, l'Etoile Sportive du Sahel a reçu hier après-midi les Algériens du Chabab Riadhi de Belouizda à Radès. Sans son premier gardien Ali Jmal, touché par le covid et relevé par Aymen Mathlouthi, le Onze à Roger Lemerre ne visait que la victoire afin d'envisager le reste du parcours avec sérénité avec pour objectif d'atteindre à terme les places d'accessit. C'est donc en connaissance de cause et avec l'envie de bien faire que les Etoilés ont foulé hier la pelouse de Radès.

Des Etoilés de retour sur la scène continentale, sachant que leur dernière participation en C1 remonte à la saison 2019-2020. Vainqueur de l'édition de 2007, la formation coachée par Roger Lemerre s'est donc mesurée hier à une équipe algérienne qui dispute sa deuxième C1 de suite. Les hommes de Paqueta, en réussite depuis peu avec un titre honorifique de champion d'hiver, se sont ainsi produits sur une pelouse qu'ils connaissent bien, ayant été éliminés en quarts de finale, l'année dernière, à Radès aux tirs au but par l'Espérance Sportive de Tunis. Passons maintenant au déroulé de ce derby maghrébin au plus haut niveau continental.

L'Etoile s'installe d'entrée dans les trois quarts du rectangle vert mais le CRB garde l'œil grand ouvert, ne se livre pas mais ne se projette pas non plus. 5', premier corner obtenu par les Etoilés suite à une frappe déviée de Amri. 10', le CRB lance les hostilités et allume sa première mèche mais Balbouli veille au grain. Cette alerte a quelque peu piqué au vif les Etoilés qui remontent le terrain et assiègent tantôt les bases adverses. 30', Msakni arme son tir mais sa frappe manque le cadre. Par la suite, le rythme tombe d'un cran et rien à se mettre sous la dent d'ailleurs jusqu'à la pause. On en restera là pour ce premier half où l'Etoile a soufflé le chaud et le froid alors que Belouizdad a plutôt sécurisé ses bases et rongé son frein quelque peu.

Le CRB accélère

L'Etoile revient avec de meilleures intentions par la suite. 50', Amri sonne la charge mais son tir est arrêté par le portier algérien. Vers l'heure de jeu, le Chabab Riadhi de Belouizdad sort de sa coquille et se montre particulièrement dangereux sur contre éclair. 65', suite à une incursion algérienne, Lâaribi, reprend et croise de la tête mais Mathlouthi se couche et repousse. Le même Mathlouthi, alias Balbouli, sera par la suite l'auteur d'un exploit à la 90', même si quelque peu avant, à la 80', le poteau repoussera la tentative de Naouali. Pour revenir à Balbouli donc, héros étoilé de cette veillée sportive entre le CRB et l'ESS, son arrêt décisif suite au penalty décrété (après une faute de Nawali) et lamentablement exécuté par Kheiredine Merzougui, gardera forcément l'Etoile en vie, en cette phase de groupe, où chaque point glané vaut son pesant d'or. L'Etoile s'en sort à bon compte alors que le CRB s'en mord les doigts !