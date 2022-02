Tunisie: Ligue des champions | EST-Galaxy FC à Radès (14h00) - Réussir le départ

L'Espérance recevra tout à l'heure (à huis clos) son premier adversaire de l'étape des poules, Jwaneng Galaxy FC, et on est tous curieux de voir à l'œuvre une Espérance aux rangs fraîchement renforcés par de nouvelles recrues.

Durant plus de deux mois de trêve, exactement depuis la fin du mois de novembre, la compétition nationale aura connu l'un des plus longs arrêts d'activité de toute son histoire.

Tout ce temps a été meublé par les joutes régionales (Coupe arabe des nations) et continentale (CAN du Cameroun) qui ont retenu l'attention de tous les supporters de l'équipe nationale.

Cette longue hibernation devait être interrompue le week-end dernier avec le retour du championnat national, mais il n'en fut rien pour les raisons que tout le monde connaît : désaccord entre les clubs et la tutelle !

Cependant, ce week-end, l'on renouera avec les compétitions africaines des clubs. Et c'est quand même mieux que rien puisque la vie reprendra dans nos stades au grand bonheur des férus du ballon rond.

Les Botswanais, premiers clients de l'Espérance

Pour le compte de cette reprise d'activité, l'Espérance ouvrira sa phase des poules de la Ligue des champions face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy Football Club. Ce sera cet après-midi à 14h00 à Radès.

Rappelons à ce propos que le groupe "C" dans lequel se trouve l'Espérance comprend également l'ESS et le représentant du football algérien, le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB). Et comme on peut le constater d'ores et déjà, au moins trois gros calibres maghrébins convoitent les deux premières places qualificatives au tour suivant.

L'on a tous hâte, aussi, de voir à l'œuvre la "nouvelle" Espérance que les responsables n'ont guère chômé ces derniers temps pour en renforcer les rangs et aguerrir l'équipe fanion dans les prochains grands rendez-vous à juste titre. Les deux ex-valeureux joueurs du CSS, Héni Amamou et Kingsley Eduwo, le revenant Mohamed Ali Ben Hamouda et le Marocain Saber Bougrine constituent le dernier coup de filet réussi par les responsables de l'Espérance au cours des trois derniers mois. Un renfort de taille qui tombe à pic et qui s'ajoute à la récupération d'Anice Badri et au regain de forme de Hamdou Houni.

Tout cela pour dire que le club de Bab Souika est désormais bien outillé pour négocier comme il se doit ses prochains rendez-vous cruciaux, notamment à l'échelle africaine.

Sans Badrane

Il est à rappeler que Héni Amamou a été recruté pour pallier le départ éventuel de l'Algérien Abdel-Kader Badrane. Ce dernier a rempilé pour une autre saison à l'Espérance, mais il va être absent pendant trois semaines en raison d'une blessure musculaire. Ce qui offre une occasion en or à Héni Amamou qui brillera sans doute au poste de libéro comme il vient de le faire lors des derniers matches amicaux joués par l'équipe "sang et or".

Dans sa première sortie africaine de 2022, l'Espérance va tout faire pour imposer son style devant le représentant botswanais qui est un novice en la matière.

Et loin de sousestimer cet adversaire, les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane seront dotés du sérieux et de l'application nécessaires, leur permettant d'annoncer la couleur avant d'affronter le CRB et l'ESS.