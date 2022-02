Ile Maurice: Course poursuite à Bel-Ombre - L'arrestation des motards serait imminente

La jeune femme souhaite garder l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité. Vivant dans une région périphérique de Port-Louis, elle a emprunté la route côtière de l'ouest pour se rendre à Bel-Ombre mais arrivée à hauteur de Tamarin, un groupe de motards faisaient leur "show" sur la route.

"J'ai gardé mes distances d'eux. Au Morne, il y avait une voiture devant moi, qui roulait un peu lentement et je l'ai doublée. Mais je crois que les motards ne l'ont pas apprécié. Ils ont accéléré et sont venus à hauteur de ma voiture. L'un d'eux a même dépassé ma voiture pour se positionner devant moi alors qu'un autre est carrément venu s'arrêter devant ma voiture. Prise de court par ces manoeuvres, je n'ai pas eu le temps de freiner et j'ai heurté sa moto. Heureusement que je roulais assez lentement. Il aurait pu perdre l'équilibre, tomber et se blesser", raconte la conductrice. "Et là, cela a été l'escalade. Le motocycliste que j'ai heurté est descendu de son deuxroues, ainsi que ses amis et ils se sont mis à m'apostropher. Ils ont essayé d'ouvrir ma portière et ont brisé la vitre. J'ai été obligée de démarrer", poursuit la victime.

S'en est alors suivie une course poursuite. La jeune femme explique que les motards ont pu la rattraper à hauteur de La Prairie. Ils ont obstrué la route et ont lancé des pierres et des bouteilles de bière sur sa voiture. Elle a conservé son sang-froid et est passée devant la plage de La Prairie pour se diriger vers le poste de police de Bel-Ombre. Son neveu était tétanisé. À l'aide de son téléphone, l'adolescent a tout de même eu la présence d'esprit de filmer quelques-unes des plaques d'immatriculation pour remettre la vidéo aux autorités alors que le fiancé de la conductrice essayait d'appeler le 999, en vain.

À Baie-du-Cap, une voiture et un 4X4 ont essayé de lui barrer la route. Elle a réussi à les éviter. Arrivée au poste de police de Bel-Ombre, à sa grande surprise, les policiers lui ont dit qu'un des deux délits dont elle avait été victime, ne tombait pas sous leur juridiction. Comme un délit a eu lieu au Morne, qui tombe sous la police de La Gaulette, ils lui ont dit qu'ils ne tiendraient compte que de celui commis à La Prairie, qui concerne Bel-Ombre.

Ils lui ont conseillé de se rendre au poste de La Gaulette pour porter plainte par rapport au délit commis au Morne. "Ils auraient pu prendre ma déposition en entier, surtout à un moment pareil où nos vies étaient en danger. Une policière avait d'ailleurs commencé à recueillir ma version des faits sur l'incident du Morne mais son supérieur l'a arrêtée et lui a dit de ne pas prendre cette partie de ma déposition. J'ai alors dû les convaincre de m'escorter jusqu'à La Gaulette, de peur de recroiser ces motards. Ce sont de vrais dangers sur nos routes", fustige la victime. Au poste de La Gaulette, elle a d'abord fait une entrée et a tenu à reprendre ses esprits avant de faire une déposition formelle.

C'est lundi qu'elle l'a faite et déclare que cette fois, elle a reçu un bon accueil des policiers. "Il y avait là un inspecteur qui a recueilli toute ma version des faits. Je lui ai donné les vidéos faites par mon neveu et nous avons pu visionner les images des caméras de surveillance pour identifier quelques-uns des suspects", explique-t-elle. Cette dernière ajoute que si elle n'avait pas gardé son calme, la situation aurait pu dégénérer. "Mon fiancé voulait conduire mais si je m'étais arrêtée, les choses auraient empiré. Heureusement que personne n'a été blessé et que les dégâts sont surtout matériels", soupire-t-elle.

La jeune femme, qui conduit depuis six ans, explique que cela devient très inquiétant de sortir après ces violents incidents. Sollicité par rapport à la façon d'agir des policiers du poste de Bel-Ombre, le Police Press Office confirme que le commissaire de police a été mis au courant. Des sanctions seront prises s'il est estimé qu'il y a eu faute dans cette affaire de la part de ces policiers, qui étaient en service.

Selon nos informations, la police a pu identifier certains des suspects et leur arrestation est imminente.