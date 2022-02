Ile Maurice: Arvin Boolell - "La vérité sur les irrégularités au n°19 ne sera jamais connue"

"Le MSM est fidèle à lui-même sur sa politique de 'politique moralité pa ranpli vant', politique communalisme scientifique et 'money politics' et cela me mène à l'affaire de Jenny Adebiro. Elle s'éloigne du MMM et n'a pas encore pris de position ferme. Mais les signes sont qu'elle donnera un soutien indéfectible au MSM." C'est ce qu'a déclaré Arvin Boolell lors de la conférence de presse du Parti travailliste (PTr), hier, vendredi 11 février.

Le chef de file du PTr au Parlement se demande quelle force occulte a bien pu influencer Jenny Adebiro à faire un "U-Turn" et à démissionner de toutes les instances du MMM. Soutenant que les irrégularités qu'il y a eu dans la circonscription N°19, Stanley-Rose-Hill, sont closes et que la vérité ne sera jamais connue. "On ignore quel serait le résultat s'il y avait un autre 'recount'. (... ) Ena entorse à la democrasi et la réalité se trouve toujours dans les écrits."

Arvin Boolell soutient que l'interview qu'a donnée Ivan Collendavelloo dans l'édition de l'express du 6 février contient des points révélateurs. En outre, affirme-t-il, "ce n'est pas la lune de miel politique entre le MSM et ML. Monn ase lontan dan politik pou konpran bann nuances".

Autre sujet abordé lors du point de presse est la situation économique de Maurice. Arvin Boolell soutient que le ministre des Finances doit dire la vérité, soit que l'économie va mal et que nous sommes dans un état d'urgence économique. Citant l'inflation, la dépréciation de la roupie et le taux d'intérêt qui augmentera inévitablement et ce, sans la croissance. Selon le député, la situation est très grave et sérieuse. Il ajoute que les fraudes, la corruption et l'inflation ne cessent d'augmenter.

Pour sa part , Osman Mahomed a fait ressortir que plusieurs secteurs sont dans le rouge notamment les services publics, le transport public et le logement. L'élu travailliste a attribué cela aux gaspillages, à la mauvaise gestion et aux mauvaises politiques ("policies"). Ehsan Juman a également pris la parole. Le député rouge a relevé le problème de la pauvreté, ainsi que de la négligence médicale dans les hôpitaux.