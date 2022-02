Sénégal: L'Union européenne veut déployer Frontex au large des côtes sénégalaises

À l'occasion de la visite au Sénégal de cinq commissaires européennes, l'UE propose au gouvernement le déploiement de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de gardes-frontières. La Commission européenne envisagerait un déploiement d'ici à l'été en cas d'accord avec les autorités sénégalaises.

C'est pour l'instant une proposition faite par Ylva Johansson. La commissaire chargée des Affaires intérieures a évoqué la question avec les ministres des Affaires étrangères, des forces armées et de l'Intérieur ce vendredi à Dakar.

Pour l'Union européenne, l'intérêt immédiat est de contrôler le trafic d'êtres humains avec les embarcations qui partent des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des Canaries. Mais le principe serait aussi de surveiller les mouvements migratoires vers l'Europe via la Mauritanie ou bien la route plus longue via l'Algérie et la Libye.

L'idée est une collaboration opérationnelle des garde-côtes et gardes-frontières de l'agence Frontex avec la gendarmerie nationale sénégalaise et sous sa direction. L'UE envisage le déploiement de navires, de personnel et de matériel. La commissaire européenne aux Affaires intérieures a évoqué par exemple des drones.

L'agence Frontex de surveillance des frontières extérieures de l'Union est en train de monter en puissance : son effectif devrait s'élever à 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières dans quatre ans, soit dix fois plus qu'en 2018. Elle n'a jamais été déployée hors d'Europe et cette proposition faite au Sénégal illustre à l'avance la priorité que va mettre l'Europe sur les questions migratoires lors du sommet avec l'Union africaine dans une semaine.