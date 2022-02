Ile Maurice: Interfaith Tour - Quatre jeunes françaises à Maurice pour construire la paix dans le monde

Bâtir la paix dans le monde et faire un tour du monde ? Cette phrase ressemble à deux vœux alléchants qu'on demanderait à un génie de la lampe mais ces deux rêves, quatre Françaises ont fait le pari de les réaliser.

En effet, Floriane, Maud, Marie et Radia, quatre Françaises dans la vingtaine, font partie de la cinquième saison de Interfaith Tour qui est un programme de tour du monde avec des initiatives interreligieuses et inter convictionnelles créé en 2012. Organisé et mené tous les deux ans par quatre jeunes de convictions différentes, il permet de faire connaître et de connecter des projets innovants qui utilisent l'interreligieux comme un outil pour créer du lien et construire la paix partout dans le monde.

Les quatre vingtenaires sont à Maurice depuis une semaine pour trouver des acteurs de paix. Maurice figure parmi les 15 pays que les quatre jeunes femmes vont visiter lors de leur tour du monde. "L'objectif c'est de rencontrer 150 actrices et acteurs de paix engagés dans des initiatives inter convictionnelles. Le but c'est de chercher, creuser et trouver des réponses pour documenter et créer un parcours numérique afin de sensibiliser et informer sur les initiatives inter convictionnelles au service de la paix. On sensibilise aussi aux enjeux du vivre ensemble et à Maurice on a l'impression que c'est comme une évidence. On a envie de comprendre comment vous faites, toutes ces personnes de différentes religions, pour vivre ensemble", explique Maud.

Les quatre jeunes femmes sont investies au sein de l'association Coexister et sont de convictions différentes. Pour l'heure, elles sont hébergées généreusement par une famille à Grand-Baie et elles avouent que jusqu'ici même si cela paraît difficile, elles sont toujours tombées sur des personnes gentilles. "Avec la pandémie, on a fait nos vaccins et nos tests fréquemment pour assurer que le voyage se passe bien", confie Floriane.

Les quatre ambassadrices de la paix ont déjà visité le Brésil. Leur voyage va durer 10 mois.