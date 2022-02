Ile Maurice: Clive Govinden - Choisit Maurice pour son premier album

C'est dans l'enceinte du célèbre studio Scorpio à Petite Rivière, lieu où les plus grands musiciens de Maurice se retrouvent pour leurs enregistrements, que le rendez-vous est donné. Clive Govinden, 43 ans, débarque, décontracté, en short et t-shirt. Il vient enregistrer son tout premier album. Ce bassiste est né en France de parents mauriciens, mais comme il le dit lui-même, "nous à la maison c'était l'île Maurice", explique-t-il. Résultat, il parle créole avec aisance.

Clive Govinden a joué avec les meilleurs artistes mauriciens dont Damien Elisa, Philippe Thomas, Jerry Léonide et Linley Marthe, entre autres. Mais aussi avec les grandes pointures de l'afro-jazz français comme Touré Kunda, Dobet Gnahoré, Zap Mama et Oumou Sangare, entre autres. Il s'y est d'ailleurs fait un nom. Ce travail avec les artistes africains, c'était pour lui comme un retour vers Maurice. C'est pour cela qu'il a tenu à enregistrer et sortir son album dans l'île. Outre le fait d'être musicien, il est aussi producteur et son premier album sera une autoproduction.

"Je suis à Maurice pour me consacrer à deux projets, à savoir la réalisation de mon album et celui de Woz Kaly, un grand chanteur sénégalais que je produis depuis des années. L'album de Woz Kaly est quasiment terminé. Ma démarche artistique vise à donner à Maurice une visibilité musicale autre que celle jouée dans les hôtels et dans les clubs de jazz et avec des artistes de séga qui accompagnent. Je veux mettre en avant les artistes talentueux que nous avons à Maurice", explique-t-il.

Clive Govinden est arrivé à Maurice le 17 janvier mais il ne connaît pas encore sa date de départ. "Je repartirai quand j'aurai terminé mon projet". Mais en attendant d'autres invitations surprises risquent de lui tomber dessus. Depuis qu'il est à Maurice, il a eu l'occasion de participer au stage des jeunes de l'Atelier Mo'Zar à Otentic Eco Tent, Deux Frères, au début de février. Et du coup, il est tombé sous le charme des "momos" (NdlR : les jeunes musiciens de l'Atelier Mo'Zar) et compte bien les inviter à participer à son album.

Musicien et producteur, nous découvrirons également une autre facette de Clive Govinden sur l'album, celle de chanteur. "Je suis un artiste, qui touche à différents genres musicaux et j'écoute tous les styles de musique car je suis curieux. Et cela se ressent dans ma musique, dans mon album. La trame de fond sera l'île Maurice car dans tous les morceaux, il y aura une part de l'île. Je chante en créole sur l'album. Cet album c'est moi, c'est ce que je suis. Les morceaux ont été composés un peu partout dans le monde, au gré de mes voyages, mais c'est ici que je veux le sortir d'abord, car c'est ici qu'il prend tout son sens", explique-t-il. L'album s'intitulera Origins, titre sans équivoque.

Pour la conception de son album, Clive Govinden s'est entouré de quelquesuns des meilleurs musiciens locaux dont le chanteur LionKlash, le petit-fils de Ti Frer, pour ses mots qui claquent, de Phillipe Thomas à la trompette, Christophe Bertin à la batterie, Jerry Léonide au piano, Momo Manancourt aux percussions, Menwar à la ravanne, Jahlill Auckbaraulee à la batterie, aux percussions et à la prise de son, Manish Sacrapanee aux tablas, Nilay Jodhun à la prise de son, Patrick Desvaux et Neshen Teeroovengadum à la guitare. Le mixage portera la griffe de Shy Lutchmunsing.

Par rapport aux paroles, Clive Govinden avoue qu'il a toujours été militant dans l'âme. "On va refaire le monde", dit-il en souriant, puis plus sérieusement, il ajoute que "ce n'est pas normal qu'un continent qui détienne toutes les ressources du monde, soit le plus pauvre et que ses pays soient encore tenus par la dette africaine. Ou encore par d'importantes sociétés internationales, qui ne paient pas d'impôt. Pour moi, la musique est un vecteur. Et j'essaie de m'en servir pour faire réfléchir les gens, mais je l'exprime modestement".

Notre rencontre au sein de ce studio mythique est aussi l'occasion d'avoir un avant-goût des morceaux qui figureront sur l'album. Nous en écoutons deux. Un nous marque particulièrement et c'est Pas d'enfants armés, qui, comme l'indique son intitulé, comprend des messages forts. La musicalité de ce titre séduit. Pas de doute que cet album plaira. À vous de le découvrir dans quelques mois.

L'artiste en concert

Si vous souhaitez découvrir Clive Govinden et avoir un avant-goût de son album à venir, rendezvous ce soir, à partir de 20h30, à N'Joy, le nouveau Beach Bar, situé à La Cuvette. Il passera en revue ses arrangements musicaux, ainsi que quelques titres se trouvant sur l'album. Quelques jeunes de l'Atelier Mo'Zar seront également invités à le rejoindre sur scène. On n'en dira pas plus, on vous laisse savourer. Il est impératif de réserver votre table avant de vous déplacer. Aucune entrée sans réservation préalable ne sera acceptée. Le passe vaccinal vous sera également demandé..