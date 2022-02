Tunisie: Le chef de l'ONU appelle à "changer de cap" pour protéger les océans face à la crise climatique

New York — Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi la communauté internationale à "changer de cap" afin de protéger les océans face à la crise climatique.

La planète fait face à la triple crise du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution, a-t-il déclaré dans son message vidéo adressé au "One Ocean Summit" qui se déroule cette semaine dans la ville côtière de Brest, dans le nord-ouest de la France.

"Les écosystèmes océaniques souffrent. Tout comme les populations qui en dépendent", a fait valoir M. Guterres, précisant que plus de trois milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance.

"Nous devons changer de cap", a souligné le secrétaire général.

Il a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour protéger l'océan, préconisant une économie bleue durable et prônant des partenariats "plus nombreux et plus efficaces", le déploiement urgent des énergies marines renouvelables, ainsi que la réduction du recours aux combustibles fossiles dans l'économie des océans.

M. Guterres a également appelé à faire un bond en avant en matière d'adaptation et de résilience pour les populations côtières dont les habitations, les moyens de subsistance et l'existence sont menacés.

Il a souligné la nécessité de partenariats et d'investissements à l'échelle mondiale ainsi que d'un soutien accru à l'océanographie. "Trop de choses restent non cartographiées, non observées et inexplorées", a-t-il estimé.

Les citoyens concernés du monde entier doivent "tenir notre promesse collective de laisser aux générations futures une planète bleue en bonne santé", a conclu le secrétaire général.