Sénégal: Ligue 1 sénégalaise - Teungueth Fc-Jaraaf, un choc prometteur pour la reprise

Après 35 jours de trêve en raison de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) " Cameroun 2021 ", les championnats sénégalais de Ligue 1 et Ligue 2 reprennent leurs droits dès ce week-end. Et pour marquer la reprise, dans l'élite, de belles affiches sont au menu de la 9ème journée. Mais, l'attraction reste sans doute le choc Teungueth Fc-Jaraaf qui se tiendra ce samedi au stade Ngalandou Diouf.

La vie sportive nationale peut désormais reprendre son cours au terme de trois jours de communion avec le trophée du football continental remporté au Cameroun. Après plus d'un mois de trêve, les championnats sénégalais de Ligue 1 et Ligue 2 vont reprendre leurs droits, ce week-end, avec d'alléchantes affiches en vue. Samedi, les trois chocs, à savoir As Douanes-As Pikine, Diambars-Casa Sports et Teungueth Fc-Jaraaf, promettent d'être très intenses.

Alternant le chaud et le froid depuis le début de la saison, même s'ils ont réussi toutefois à se faire une place dans la première partie de tableau (5ème, 12 pts), les Rufisquois vont avoir fort à faire avec la réception des Médinois au stade Ngalandou Diouf. Teungueth Fc, qui n'a pu remporter que trois de ses huit matches en championnat, devra sortir le grand jeu face au Jaraaf pour recoller au peloton de tête. Tenus en échec lors de la dernière journée par Mbour Pc (2-2), les hommes de Youssouph Dabo devront mettre toutes les chances de leur côté pour remporter ce duel et refaire leur retard de deux points sur leurs adversaires du jour.

Mais, les " Vert et blanc " qui voudront rester sur leur belle dynamique ne se laisseront certainement pas faire. Dauphin du leader Casa Sports avec 14 points au compteur, Jaraaf ira à Rufisque avec l'ambition de repartir avec une victoire, car pour les partenaires du talentueux Ousmane Mbengue, les voyants sont au vert.

Pour rappel, le Sénégal est champion d'Afrique ! Le peuple sénégalais, avec à sa tête le Président Macky Sall, a fêté dignement ses héros depuis la victoire, le 6 février, et pendant trois jours. Avec tous les honneurs et récompenses à la dimension de leur bel exploit. Les footballeurs professionnels locaux, les étoiles plein les yeux après avoir assistés à la décoration des " Lions ", peuvent maintenant rechausser leurs crampons. Une motivation supplémentaire pour eux.

Programme de la 9ème journée

Samedi 12 février 2022

16h30 : As Douanes-As Pikine (stade Ibrahima Boye à Dakar)

Diambars-Casa Sports (stade Fodé Wade de Saly)

Teungueth Fc-Jaraaf (stade Ngalandou Diouf de Rufisque).

Dimanche 13 février 2022

16h30 : Us Gorée-Linguère (stade municipal de Mbao)

Cneps-Dakar-Sacré Cœur (stade Maniang Soumaré de Thiès)

Ndiambour-Génération Foot (stade Alboury Ndiaye de Louga)

Guédiawaye Fc-Mbour Pc (stade Amadou Barry de Guédiawaye).