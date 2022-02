Afrique: 1ère édition du salon international de Dakar - La diaspora se connecte à l'Afrique par la culture

Le Salon international de Dakar va connaître sa première édition, demain, à la Place du Souvenir africain, sous le thème : " Entreprendre avec la diaspora ". Ce même lieu a accueilli le point de presse qui a permis de dévoiler un événement commercial et un programme très imprimés du souci culturel.

" Le Sénégal ne fait même pas partie du classement des 20 meilleurs pays africains où il faut investir ", a regretté Marguerite Corréa, fondatrice du Salon International de Dakar, lors du point de presse. C'est d'ailleurs dans la volonté de contribuer à réparer cette " erreur ", entre autres, qu'elle a pensé ce salon qui va se tenir ce week-end à la Place du Souvenir africain. Cette rencontre commerciale est, comme le soutient sa fondatrice, par ailleurs Directrice exécutive de l'Ong Stand for Africa, un " retour aux sources africaines afin de connecter la diaspora, connecter ceux qui souhaitent venir investir en Afrique et soutenir les économies locales ".

Justement, dans cet esprit d'ancrage, ce salon commercial intègre un large plan culturel. C'est dans ce sens que le Nigeria et le Ghana sont choisis comme pays invités d'honneur. Les organisateurs espèrent un brassage fructueux entre ces pays et le Sénégal. Selon Boubacar Thioye, conseiller en affaires culturelles et co-organisateur de l'événement, les anglophones prennent le pas, car ils ont une meilleure culture de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ainsi, les organisateurs espèrent-ils que le Nigeria et le Ghana, à travers l'authenticité de leurs produits et les influences de leurs investisseurs " courageux ", vont insuffler une meilleure dynamique à leurs homologues sénégalais et à l'économie entrepreneuriale.

En choisissant aussi le thème : " Entreprendre avec la diaspora ", Marguerite Corréa espère inspirer le retour et l'implication effective de ces Africains métissés. " Le message est de réconcilier les Afro-américains, les Afro-européens, les Afro-caribéens et les Afro-asiatiques à nouer avec leurs racines. Ils constituent la 13ème puissance économique et ont déjà profondément un sentiment d'appartenance. Il ne reste qu'à créer l'environnement économique propice pour les accueillir ", s'enthousiasme la fondatrice du salon qui déplore à souhait les tracas de l'investisseur pour s'installer au Sénégal.

Concours d'entrepreneuriat, meeting " be to be " et panels

Pour sa première édition, l'organisation a étoffé un programme sur-mesure avec un volet artistique et culturel. Le concert de clôture, qui aura lieu dimanche soir, sera animé par Abdou Guité Seck, ambassadeur du salon. Il y aura également au programme un spectacle de Ashs The Best et du duo slameur Zeinixx & Sall Ngaary. Le salon sera également l'occasion pour la styliste Amina Relooking de tenir son premier défilé de mode à Dakar. L'équipe organisatrice procédera aussi, le jour de l'ouverture, samedi, lors du cocktail dînatoire, à une vente aux enchères de tableaux réalisés par le graffiteur Docta.

Ce même samedi, la foire va accueillir une expo-vente où on connaitra les déclarations des huit candidats présélectionnés au concours d'entrepreneuriat. Il y aura, en outre, un meeting " be to be " et deux panels. Le premier concerne le " Leadership féminin et management : comment bâtir des équipes gagnantes ? " et l'autre sera l'occasion de discuter des " Femmes qui reviennent investir au pays avec succès ". Ce soir de samedi va également se tenir la cérémonie de remise du prix au gagnant du concours d'entrepreneuriat qui recevra aussi un chèque et un accompagnement durant une année. Le lendemain, l'expo-vente se poursuivra. Les perspectives de l'entrepreneuriat au Sénégal et les retours d'expériences sur les difficultés d'installation des entreprises dans le pays constituent les sujets des deux panels de ce dimanche.