Sénégal: Université Assane Seck de Ziguinchor - Des enseignants dénoncent le licenciement d'une stagiaire-chercheuse...

ZIGUINCHOR - Céline Labrune-Badiane, Enseignante-chercheuse au Département d'Histoire et Civilisations à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz), ne peut plus continuer à dispenser ses cours et mener ses activités de recherche pour le compte de l'institution universitaire de la capitale régionale du Sud. Elle a été remerciée par le Recteur de l'Uasz suite à une décision prise par le Conseil de discipline le 18 janvier dernier. Il est reproché à la stagiaire-chercheuse un " absentéisme persistant " et " une défiance " à l'autorité.

Dans la lettre de licenciement, il est exactement indiqué que le Recteur, le Pr Mamadou Badji, reproche à Mme Badiane " le non-respect de ses obligations de services, son insubordination vis-à-vis de la hiérarchie avec notamment ses absences récurrentes sans autorisation d'absence, la faible exécution du quantum horaire d'une bonne partie de ses enseignements, ses rapports heurtés avec ses collègues et les étudiants, la liberté de changer sans se référer à l'équipe pédagogique l'intitulé de ses cours ". Un argumentaire que dénoncent ses collègues estimant que la procédure qui a conduit à son licenciement n'a pas été correcte.

En conférence de presse le vendredi 11 février à Ziguinchor, le Pr Jean-Alain Goudiaby estime que le Recteur de l'Uasz doit revenir sur sa décision dans la mesure où leur collègue incriminée n'a pas été entendue dans cette affaire. " Nous voulons dénoncer cette forfaiture. C'est-à-dire ce licenciement abusif d'une de nos collègues qui, pourtant, a été recrutée en bonne et due forme pour exercer ses fonctions d'enseignante-chercheuse au sein du Département d'Histoire et Civilisations ", déclare le Pr Goudiaby. Il dénonce aussi le fait que leur collègue n'a pas été titularisée par son département alors qu'elle a bouclé une année de stage. " Je crois que le recteur a commis une erreur en décidant de suivre l'avis du Conseil de discipline. C'est aussi une erreur parce que le département n'aurait jamais dû se réunir dans ces circonstances pour décider du renvoi de cette collègue ", estime le Pr Goudiaby. À son avis, la démarche n'est pas acceptable, car, dit-il, il fallait suivre toute la procédure au lieu de s'appuyer sur un avis ou une décision du Conseil de discipline.

... Les précisions du Recteur

ZIGUINCHOR - Le Recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le Pr Mamadou Badji, a, dans un communiqué, apporté des éléments de réponse suite au point de presse tenu le vendredi 11 février à Ziguinchor par des collègues du Dr Céline Labrune-Badiane qui l'accusent d'avoir procédé à un " licenciement abusif " de l'enseignante-chercheure. Le document rappelle que la proposition du Conseil de discipline et de l'Assemblée de Département de se séparer de l'enseignante-chercheuse, spécialiste en Histoire moderne et contemporaine, est motivée par de " nombreux manquements " dans l'exercice de ses fonctions tout au long de son stage. Il s'agit, entre autres, précise le recteur, d'un " refus systématique de prendre des autorisations d'absence depuis sa prise de service, du non-respect de ses charges en ne remplissant pas le quantum horaire, du démarrage tardif des enseignements deux semaines après tous les collègues, de l'anticipation des vacances, des rapports heurtés avec des collègues et des étudiants ".

Selon le recteur, ce sont ces éléments d'appréciation qui ont poussé les instances susmentionnées à prendre cette décision. Dans le document, le Recteur de l'Uasz soutient que " le Dr Céline Labrune-Badiane n'a pas répondu aux attentes de l'équipe pédagogique aussi bien en termes de rapports humains qu'en termes de qualités pédagogiques attendues ". Par conséquent, dit-il, après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de l'Unité de formation de recherche (Ufr), il a décidé de mettre fin au stage de la Dr Céline Labrune-Badiane et de ne pas la titulariser.

Céline Labrune-Badiane, précise le document, a été recrutée le 1er octobre 2020 par arrêté numéro 00000350/Uasz comme Maître de conférences assimilé stagiaire au Département d'Histoire et Civilisations de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. G.DIATTA (Correspondant)