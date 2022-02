Egypte: Al-Sissi se rend à Brest

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est rendu vendredi matin à Brest en France pour participer au One Ocean Summit, l'un des rendez-vous qui s'intéresse au climat et qui est organisé à l'initiative du président français Emmanuel Macron depuis 2017.

Le sommet portera cette année sur des questions relatives aux mers et aux océans, tels la sauvegarde de leurs biosystèmes et la lutte contre toute forme de pollution maritime.

Le président Al-Sissi y a été convié par son homologue français et fait partie du nombre restreint de chefs d'Etats et de gouvernements intéressés par l'action internationale pour prévenir la dégradation de l'environnement, a indiqué le porte-parole de la présidence, Bassam Rady.

Cette invitation s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales étroites et du rôle vital de l'Egypte aux échelons régional et international dans les efforts déployés pour faire face aux changements climatiques et protéger l'environnement aquatique.

M. Al-Sissi aura des échanges avec M. Macron sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun et rencontrera également d'autres chefs d'Etats et de gouvernements.