Congo-Brazzaville: Télécommunications - Les localités d'Edzouga et Ekouassendé connectées au réseau mobile

Les villages Edzouga et Ekouassendé, situés respectivement dans les départements de la Cuvette-Ouest et des Plateaux, au nord de la République du Congo, ont désormais accès à la téléphonie mobile et aux services connexes, grâce au Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques (Fasuce) qui y a inauguré, les 11 et 12 février, lesdites infrastructures.

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, président du Comité du Fonds, Léon Juste Ibombo, accompagné du directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), Louis-Marc Sakala; du conseiller en technologies de l'information et de la communication du président de la République, Yves Ickonga, a procédé à l'inauguration des antennes dans les localités d' Edzouga et d'Ekouassendé, considérées auparavant comme des " zones blanches ", c'est-à-dire non desservies par un réseau mobile.

La population de ces deux villages a désormais accès à un réseau mobile disponible, précisément à la voix, SMS et à la data à partir d'un réseau de 2.75G, appelé edge. " Avec les inaugurations des antennes, en pleine zone d'accès difficile, les localités connectées se décomplexent ", a déclaré Léon Juste Ibombo. " L'accès à l'internet, à la téléphonie mobile et au service financier numérique n'est plus l'affaire exclusive de Brazzaville et de Pointe-Noire ou de grands centres urbains ", a-t-il souligné.

Secrétaire du Fasuce, le directeur général de l'Arpce, Louis-Marc Sakala, s'est réjoui de ce que ces localités ne sont plus isolées. Comme dans les autres centres où le Fonds a brisé l'isolement numérique en permettant à des milliers de personnes d'accéder à des services de communications électroniques, à Edzouga et Ekouassendé, la mise en service des antennes laisse déjà percevoir l'éclosion d'un nouvel écosystème socio-économique.

" Il est clair que des progrès sensibles ont été enregistrés en termes d'amélioration du cadre de vie dans les localités où le Fasuce a posé ses bases. Possibilité d'être en contact permanent avec le monde, de réaliser des opérations comme le mobile money, émergence d'un nouveau secteur informel adossé aux services de la téléphonie mobile, la liste est longue ", a déclaré à Edzouga, Louis-Marc Sakala.

Peu avant, le ministre Léon Juste Ibombo et Louis-Marc Sakala ont inauguré, dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la salle multimédia installée au lycée Marcel-Champagnat de Makoua, dans la Cuvette, en présence des autorités locales, du corps enseignant et des élèves.

Edzouga : le rêve du " Vieux Bic " réalisé

Si les localités connectées depuis deux ans s'inscrivent dans un plan stratégique et opérationnel du Fonds, adopté chaque année par le comité du Facuse, la connexion d'Edzouga comporte une particularité à signaler : l'histoire d'une demande spéciale d'un vieux de la contrée au président Denis Sassou N'Guesso.

Il y a quelques années, lors de l'inauguration d'une route qui traverse cette localité, le vieux Bic Kamana, un nonagénaire affranchi bien connu de la contrée, remerciant le président pour la route, avait demandé qu'une antenne téléphonique soit placée dans son village pour que les habitants d'Edzouga n'aient plus à parcourir des kilomètres pour trouver un signal.

Désormais, ce rêve est devenu une réalité. Les autorités ont apprécié le fait que le Vieux Bic a été lui-même témoin de cet événement. Il a reçu à cette occasion un téléphone et un lot de cartes téléphoniques pour lui permettre de passer ses appels. Reconnaissant, le récipiendaire n'a pas manqué de mots pour remercier le président de la République qui a tenu parole mais il a aussi saisi cette opportunité pour formuler une autre demande : la réfection du centre de santé intégré d'Edzouga.

Lancé en 2020, le Fasuce veut promouvoir une politique d'inclusion numérique au profit des communautés rurales et d'autres couches défavorisées de la population afin qu'elles bénéficient des mêmes opportunités.

A l'heure où les pouvoirs publics sont confrontés au problème de financement des zones rurales isolées et d'accès difficile par les opérateurs, le Fasuce est une réponse concrète pour permettre à chaque Congolais d'accéder à un minimum de services de communications électroniques, voix et données, à des tarifs abordables et non discriminatoires, quelle que soit sa situation géographique.