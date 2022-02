Sénégal: CAN 2021 / Bouna Sarr à propos d'Aliou Cissé - " Il a vraiment été le coach parfait pour nous "

Si les Lions ont pu remporter leur premier titre continental lors de la CAN 2021, c'est en partie grâce à l'ingéniosité d'Aliou Cissé, reconnait Bouna Sarr.

Quelques jours après le sacre du Sénégal, le latéral droit du Bayern Munich a salué le travail et le leadership du sélectionneur des Lions de la Teranga. A en croire les propos de l'ancien marseillais, Aliou Cissé a été très important dans la victoire finale du Sénégal lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Non seulement qu'il a été très proche de ses siens, le surnommé El Tactico a su ingurgiter assez de valeur on ne peut plus importante au sein de son groupe.

" Il a cette proximité avec les joueurs. Je pense que c'est dû à son ancienne carrière [de footballeur]. Il a toujours su trouver les bons mots pour nous motiver, même dans les moments difficiles quand on doutait un peu, notamment en début de compétition. Au fil du temps, il a su nous donner cette confiance. C'est ce qui a petit à petit construit cette victoire. Il a vraiment été le coach parfait pour nous, pour remporter ce trophée. Quand on est arrivé en huitième de finale, il nous a dit que nous avons passé les poules sans briller. Mais qu'il avait totalement confiance en nous et à nos qualités ", a déclaré le joueur de 30 ans à bein Sports.